日本每逢年尾都會舉辦各種選美比賽，其中最盛大的必屬「最可愛女高中生」和「最帥男高中生」。今年的決賽在兩日前（12月20日）圓滿結束，冠軍由一位前偶像女團成員獲得，不過大家就將焦點放到亞軍上，原來她的真人與網上照片有太大落差，令網民超失望：「今年的質素居然只有這樣？」

由日本媒體「Model Press」主辦的「Miss JK Contest（女子高生ミスコン）」是年輕人每年一度的選美盛事，今年雖然疫情嚴峻，但仍然有多達12000位女高中生報名參加。這個比賽的主題是「讓大家選出日本第一可愛的女高中生」，優勝者會得到資源在娛樂圈繼續發展。

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看最後12強的名單和官方照片👇🏻👇🏻👇🏻

+ 6 + 6 + 6

今年的賽果在兩日前（12月20日）出爐，冠軍由偶像女團「桃色幸運草Z」的師妹團「3B junior」的前成員奪得。每個人的審美都不同，你認同她是全日本最可愛的高中生嗎？

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看賽果和冠軍照片🥳🥳👇🏻👇🏻👇🏻

+ 10 + 10 + 10

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看亞軍P圖前後對比👇🏻👇🏻👇🏻

+ 8 + 8 + 8

👉👉按此睇更多日本爆笑節目🤣/Twitter潮流話題🔥🔥

同場加映：日男20歲中2億彩票頭獎 瘋狂豪食5年花光獎金

日本有一位「超幸運」大學生在20歲時中彩票頭獎獲得2億日圓（約港幣1500萬），他竟然瞞著包括父母在內的所有人，將所有獎金都用來吃飯，一共去了近2萬間餐廳，最後5年內用完獎金，現在已經41歲的他到底過著怎樣的生活？

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看吃貨男如何花光2億獎金😲👇🏻👇🏻👇🏻

+ 28 + 28 + 28

點擊看全文：日男20歲中2億彩票頭獎 瘋狂豪食5年花光獎金 最後悟出一個道理