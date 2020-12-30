2020年就快完結，年尾仍然在新冠肺炎的陰霾下度過，不如我們來看帥哥養養眼，吸收正能量吧！日本時裝雜誌《ViVi》2020下半年「國寶級帥哥」排行榜，15位上榜型男全部都是二十幾歲的鮮肉，當中包括山田涼介、新田真劍佑等。上半年由偶像男團「King & Prince」成員永瀨廉奪得冠軍，究竟他能否繼續保住「王位」呢？

日本雜誌《ViVi》每半年會舉行一次「國寶級帥哥」排行榜，讓讀者投票選出本年度最型靚正的男星，包括演員、歌手和偶像。雖然2020年下半年的疫情仍然未有好轉，但無阻櫻花妹支持自己心儀男偶像的心，今次竟然有超過45萬人投票！要成為「國寶級」男神當然不能只靠樣，演技、話題性和人品都是評審準則，上榜男星有偶像男團成員、新世代演員，甚至出現SM娛樂旗下的韓團成員！到底誰會奪得2020年度「最強國寶級帥哥」的稱號呢？

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同場加映：日本ORICON「2020爆紅女演員」排名 19歲女星奪冠

日本的疫情未見好轉，不少演員被驗出對新冠病毒呈陽性反應，娛樂圈和演藝界大受打擊。雖然肺炎對日劇造成很大影響，但今年還是有很多話題作品推出，例如《半澤直樹2》、《戀愛可以持續到天長地久》等，而日本媒體「ORICONS NEWS」最近也公佈了每年例行的年度爆紅的女演員排行榜，第一名到底是誰呢？

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