日本的疫情未見好轉，不少演員被驗出對新冠病毒呈陽性反應，娛樂圈和演藝界大受打擊。雖然肺炎對日劇造成很大影響，但今年還是有很多話題作品推出，例如《半澤直樹2》、《戀愛可以持續到天長地久》等，而日本媒體「ORICONS NEWS」最近也公佈了每年例行的年度爆紅的女演員排行榜，第一名到底是誰呢？

日本媒體「ORICONS NEWS」在11月以網上問卷調查的方式，訪問了1000位10歲至50歲的日本男女，選出「2020年日本爆紅女演員TOP10」。除了一班00後的新生代演員上榜，亦意外地有40多歲的演技派女優因《半澤直樹》而爆紅！不少人以為22歲的「七瀨小護士」上白石萌音會成為榜首，但結果令人意外，冠軍竟然由19歲的可愛清純派女演員奪得，她曾聲演新海誠執導電影《天氣之子》的女主角，大家知道她是誰嗎？

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同場加映：日男20歲中2億彩票頭獎 瘋狂豪食5年花光獎金

日本有一位「超幸運」大學生在20歲時中彩票頭獎獲得2億日圓（約港幣1500萬），他竟然瞞著包括父母在內的所有人，將所有獎金都用來吃飯，一共去了近2萬間餐廳，最後5年內用完獎金，現在已經41歲的他到底過著怎樣的生活？

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