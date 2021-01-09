最近有網民在Twitter分享日本童星濱田龍臣的近照，感嘆童星們的成長速度超快，一班觀眾就像在銀幕前守護着他們成長！日本演藝界有不少天才小演員，其中《女王的教室》、《契爸唔易做》等經典日劇當中的童星更令人印象深刻，《Opener 開罐》整合了15位知名日本童星，並將童星時期的相片與近照作對比，你能認出他們嗎？

最近有網民在Twitter分享日本童星濱田龍臣的近照，相中的男孩穿著相同服飾，但眼神和氣質截然不同，推主留言說「認真地說，龍臣的成長速度也太快了吧？」照片中的童星於2000年出生，以前曾經與偶像組合「嵐」的大野智共演《怪物君》，在不少觀眾心目中還是個小男孩，想不到他今年也21歲了，由可愛正太變成身高178cm的小鮮肉，令網民感嘆時光不留人。

《Opener 開罐》整合了15位知名日本童星的對比照，有看過日劇的你一定會覺得非常眼熟，你又能認出幾多個呢？

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