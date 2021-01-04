新冠肺炎肆虐，日本大量店舖倒閉、失業率不斷上升。在這個艱難時期，一位25歲女生居然逆流而上，由普通女生變億萬富翁！這位美女並非富二代，她只靠打兩份工，去年便賺超過1億日圓（約港幣753萬），更創下了直播平台的收入世界紀錄，在鏡頭前說話一小時便有300多萬日圓（約港幣22.6萬）進帳！到底她的真正身份是什麼？

日本綜藝節目《ノブナカなんなん？》最近一集發訪問Instagram爆紅的神秘美女みゆう，她經常在社交平台上載奢華生活的照片，讓人非常好奇她的收入來源和真實身份！節目組邀請她做貼身專訪一探究竟，今年25歲的みゆう身兼多職，其中有兩份工作是她主要的收入來源，保守估計去年賺超過1億日圓（約港幣753萬）！

みゆう透露自己是靠口才賺錢，她曾經用手提電話做直播，只是與觀眾說話交流，僅14日便得到價值8000萬日圓的「禮物」，打破了世界紀錄！究竟這位女生有什麼特別之處讓人願意付巨額跟她說話？她真正的職業又是什麼？

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同場加映：21歲日男一個原因赴泰變性 參加選美擊敗300女奪冠後人生大逆轉

每個人都有權利活出自己想要的樣子，男生可以化妝、穿裙子，女生亦可以做男性化的工作，最近就連日本的選美比賽也開始放寬準則，不只限女性參加。日本一個綜藝節目訪問了「整容選美大賽」的冠軍，這位「美女」非常特別，因為她是個變性人，21歲便因為一些原因飛到泰國變性！雖然她本來是個Boy，但仍然憑著實力打敗300位女性參賽者，勇奪后冠，到底她背後有甚麼故事？

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