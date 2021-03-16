撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-03-16 18:25

「B站」嗶哩嗶哩（bilibili）通過港交所上市聆訊，預計最快3月內便可上市。B站歷年來誕生不少網絡用語，影響中港台甚至整個華文社會，「23333」、「火火紅紅恍恍惚惚」你知道是甚麼嗎？如果有上開人Bilibili的話，相信一定不會感到陌生。

人稱「B站」的中國影片平台嗶哩嗶哩（Bilibili）正式遞交上市申請。不少網民都有上B站的習慣，對內地網民的彈幕不時都一頭霧水，今天就為大家解釋15個常見的彈幕內容，下次睇就會知發生緊咩事了。

👇👇👇按圖看15句Bilibili常見彈幕👇👇👇

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同場加映：43句讀錯都唔覺的廣東話 香港人先識笑 軟腳蟹手卷、繼香光光雞

廣東話博大精深，音調又多，好多時都會唔小心讀錯，最經典當然有陳豪的「紅都面晒」，和《東張西望》的「食燈籠玩月餅」你有沒有試過口快快讀錯字？時倉迷你昌，驟眼看好像沒問題，讀出來又好像有點怪，有無發現其實應該是「時昌迷你倉」呢？有網民發帖拋磚引玉，「一人一句自己講錯嘢都唔覺係講錯」，引來大量網民留言，列出自己平時不小心講錯的廣東話，搞笑一番。

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