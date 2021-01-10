作為90後的你，一定有聽過日本少女偶像AKB48、SKE48等團體，當年被稱為「神7」的始祖級成員現在各散東西，前田敦子、板野友美等人更成為人妻，令人感嘆時光飛逝。剛剛迎來2021年，原來一班於1991年出生的日本「少女」偶像和演員們即將會踏入30歲，轉眼間由青澀的小妹妹變成29+1的成熟女性，就連被封為「國民妹妹」的她也迎來3字頭了！

日本網站「ランキングー！」最近發表了15位今年即將踏入30歲的女星排行榜，由超過12000為網民選出讓人感覺「原來她已經快要30歲？」的女星，上榜的包括多位前偶像，例如前AKB48王牌前田敦子、前SKE48成員松井玲奈等，全部都是當年讓一眾宅男為之瘋狂的美少女。另外，一班「鄰家妹妹」女演員亦有上榜，最令人意想不到的30歲女星竟然是這位「國民妹妹」！

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同場加映：日本25歲單身女靠口才變億萬富翁 直播14日淨賺8千萬原因竟是？

新冠肺炎肆虐，日本大量店舖倒閉、失業率不斷上升。在這個艱難時期，一位25歲女生居然逆流而上，由普通女生變億萬富翁！這位美女並非富二代，她只靠打兩份工，去年便賺超過1億日圓（約港幣753萬），更創下了直播平台的收入世界紀錄，在鏡頭前說話一小時便有300多萬日圓（約港幣22.6萬）進帳！到底她的真正身份是什麼？

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