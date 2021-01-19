眨下眼就老！驚覺年輕不再的20個瞬間　冇學生八達通用、狂收喜帖

開罐
撰文：
最後更新日期：

隨着歲月慢慢流逝，或許大家都對成長沒有太大實感。但總有些事情、某瞬間，會讓你驚醒過來，並發現原來自己已不再年輕！近日有網民於連登討論區開PO，一起討論甚麼時候才發覺得自己已是大個仔、大個女。

人越大，越難認識新朋友。（《舉重妖精金福珠》劇照）

雖說換成人身份證算是見證成長的一刻，但現實生活中有更多時候，小事如不再擁有學生八達通、大事如父母需要你的照顧，都確確實實地告訴你，你與十八廿二已有一定距離、不再年輕！以下20個讓人驚覺年輕不再的20個瞬間，你又中了多少個？

👇👇👇點圖睇讓人驚覺年輕不再的20個瞬間👇👇👇

+15
+15
+15

👉👉👉點擊睇更多抵玩抵買資訊👈👈👈

同場加映：那些年走得太前的10隊組合

有連登網民近日開PO發起討論，表示「mirror紅到咁 天堂鳥算唔算走得太前」，結果引來不少網民回應，雖然有人認為Mirror外貌更為吸引、加上有《全民造星》加持，天堂鳥比不上，但亦有網民認為天堂鳥其實實力外貌兼備，只是生不逢時，偏偏撞上港人只愛韓星不愛本土的年代、加上出道歌太騎呢才難以彈起。其實「受害者」豈止天堂鳥？

👇👇👇點圖睇10對走得太前的偶像組合👇👇👇

+9
+9
+9

仲有4本刊物！點擊睇全文：Mirror成功突圍　當年走得太前的10隊組合　天堂鳥衰在生不逢時？

90後12件不堪回首潮物　必數壞人T恤、瀨屎褲　網民：萬劫不復
海洋公園｜網民獻計10招助起死回生　換主席、起豪宅「凱洋公苑」
利市封2021｜7大玩味利市封、揮春設計　Pinkoi/LOG-ON/$12店買到
冬天減肥｜越凍胃口越好？7招懶人降食慾瘦身法　一個習慣超有用
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。