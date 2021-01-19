撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-01-19 16:26

隨着歲月慢慢流逝，或許大家都對成長沒有太大實感。但總有些事情、某瞬間，會讓你驚醒過來，並發現原來自己已不再年輕！近日有網民於連登討論區開PO，一起討論甚麼時候才發覺得自己已是大個仔、大個女。

人越大，越難認識新朋友。（《舉重妖精金福珠》劇照）

雖說換成人身份證算是見證成長的一刻，但現實生活中有更多時候，小事如不再擁有學生八達通、大事如父母需要你的照顧，都確確實實地告訴你，你與十八廿二已有一定距離、不再年輕！以下20個讓人驚覺年輕不再的20個瞬間，你又中了多少個？

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同場加映：那些年走得太前的10隊組合

有連登網民近日開PO發起討論，表示「mirror紅到咁 天堂鳥算唔算走得太前」，結果引來不少網民回應，雖然有人認為Mirror外貌更為吸引、加上有《全民造星》加持，天堂鳥比不上，但亦有網民認為天堂鳥其實實力外貌兼備，只是生不逢時，偏偏撞上港人只愛韓星不愛本土的年代、加上出道歌太騎呢才難以彈起。其實「受害者」豈止天堂鳥？

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