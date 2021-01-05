撰文：齋啡妹妹
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早前《2020年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》姜濤連奪兩大獎創下最年輕得獎紀錄引起全城熱話，連帶其組合Mirror一同獲得不少人的關注。而Mirror部份成員參演早前獲得不少好評的ViuTV劇集《男排女將》、加上香港人近年更關注本土出品等因素，都成為人氣更上一層樓的原因，可謂近年少有成功入屋的本土偶像。
不過在Mirror之前，其實香港都曾經有不少偶像組合，例如早年憑「MK-Pop」味濃出位的男子組合天堂鳥、或是曾到韓國出道的女團As One。如果他們在今時今日出道，情況如會否不同？
（01圖片）
有連登網民近日開PO發起討論，表示「mirror紅到咁 天堂鳥算唔算走得太前」，結果引來不少網民回應，雖然有人認為Mirror外貌更為吸引、加上有《全民造星》加持，天堂鳥比不上，但亦有網民認為天堂鳥其實實力外貌兼備，只是生不逢時，偏偏撞上港人只愛韓星不愛本土的年代、加上出道歌太騎呢才難以彈起。其實「受害者」豈止天堂鳥？
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