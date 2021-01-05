早前《2020年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》姜濤連奪兩大獎創下最年輕得獎紀錄引起全城熱話，連帶其組合Mirror一同獲得不少人的關注。而Mirror部份成員參演早前獲得不少好評的ViuTV劇集《男排女將》、加上香港人近年更關注本土出品等因素，都成為人氣更上一層樓的原因，可謂近年少有成功入屋的本土偶像。

不過在Mirror之前，其實香港都曾經有不少偶像組合，例如早年憑「MK-Pop」味濃出位的男子組合天堂鳥、或是曾到韓國出道的女團As One。如果他們在今時今日出道，情況如會否不同？