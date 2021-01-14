潮流這東西說來就來、說去就去，相當難以捉摸。你曾經以為老套的東西，卻藉復古風捲土重來；相反，一些曾爆紅的，放到現在卻隨時變成只能被恥笑的集體回憶！《開罐Opener》為大家盤點12件讓人不堪回首的潮流單品，說不定當年你都曾當中幾件著迷過！

壞人和好人T恤，有網民表示「當時一街都係壞人」，可見其爆紅程度！（網上圖片）

每個年代都有各自的潮流單品，可不是每樣單品都值得讓人回味。例如當年的「我不是壞人」T恤，有網民憶述從前爆紅的程度是「當年一街都係壞人」。但現在回望過去，或許只會疑惑「點解咁MK都會著上身？」、「究竟點解會興？」、「著過都萬劫不復」壞人T恤以外，你又有沒有想過甚麼讓你不堪回首的潮流單品？

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同場加映：那些年走得太前的10隊組合

有連登網民近日開PO發起討論，表示「mirror紅到咁 天堂鳥算唔算走得太前」，結果引來不少網民回應，雖然有人認為Mirror外貌更為吸引、加上有《全民造星》加持，天堂鳥比不上，但亦有網民認為天堂鳥其實實力外貌兼備，只是生不逢時，偏偏撞上港人只愛韓星不愛本土的年代、加上出道歌太騎呢才難以彈起。其實「受害者」豈止天堂鳥？

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