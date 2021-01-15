還有不足一個月便到農曆新年，是時候準備好利市封！如果已經壓倦了傳統款式，或想在新一年應應節，來點牛年元素，不妨參考《開罐 Opener》為大家搜羅的7款利市封！不論是玩味、香港人共鳴、可愛還是文青風都有得選擇！

雖然按照慣例，市面上有不少利市封專門店發售利市封，但根據今年記者實地觀察，大多都是以傳統款式或姓氏款式為主，店員亦透露今年較少新款式發售。因此想要購買較具設計的話，便要另覓地方了！但不用怕！記者日前為大家於市面及網上搜羅了7大特色利市封，分別於網上設計購物平台Pinkoi、LOG-ON、12蚊店及一些本地插畫Facebook專頁有售，另外亦有應節揮春推介。

還有不足一個月便到農曆新年，是時候準備好利市封！（Pinkoi）

【1】LOG-ON——牛年應節、卡通人物款式

LOG-ON一向都是不少特色文具的集中地，今次利市封亦不例外！為今年少有有牛年款式的店家，另外亦有藝術感十足的紙雕款，和近年大熱的卡通人物款式如角落生物和蠟筆小新等。👇👇👇點擊睇推介款式👇👇👇

+ 8 + 8 + 8

LOG-ON 全線分店有售 營業時間：11:00-22:00（各分店時間稍有不同，詳情可參考官網）

【2】$12店——日本新年款、傳統款一應俱全

想不到主要售賣日本設計的$12店同樣有不少選擇！當中有多款「お守りぼち袋」小信封選擇，亦即是放壓歲錢的紙版小袋子。對於喜歡創新一點的朋友，絕對是多了不少選擇，而且只需$12便能入手！另外亦有傳統帶創意的款式及牛年元素選擇，大多售價為$20／10個。👇👇👇點擊睇推介款式👇👇👇

+ 14 + 14 + 14

Living PLAZA by AEON 全線分店有售 營業時間：10:00-22:00（各分店時間稍有不同，詳情可參考官網）

【3】Diu le sing——玩味「有聲」款利市封

在設計網購平台Pinkoi有不少充滿玩味自家設計，包括這款來自香港設計團隊「Diu le sing」、香港人一睇到便覺得「有聲」的「我真係恭喜你呀！」款式。另外亦有同樣過癮又「夠MEAN」的揮春款式！👇👇👇點擊睇推介款式👇👇👇

Pinkoi——Diu le sing 訂購方式： 經Pinkoi網購平台下單 運費：$6（本地平郵）或 買滿$250免運費 運送時間：2 個工作天

【4】Mapus 腦時尚——霸氣必選

同樣能於Pinkoi找到的還有由來自台灣的創意工作室「Mapus 腦時尚」，當中有多款極具風格的利市封，包括相當霸氣、直接的「拿去」利市封，實屬市面少見的款式！👇👇👇點擊睇推介款式👇👇👇

Pinkoi——Mapus 腦時尚 訂購方式： 經Pinkoi網購平台下單 訂購時限：過年前只出貨到2021年2月8號早上11點前 運費：使用順豐到付 或 使用國際轉運服務到付 運送時間：約2 個工作天

【5】愚室實驗所——可愛簡約款

另一款來自Pinkoi的推介，「愚室實驗所」由台灣設計師所創，以一位名叫介太的男孩及其寵物金魚嘟子、鄰居浪子貓五郎為主要角色。設計大多以簡約風格配上可愛風的角色圖案。利市封設計不限用於農曆新年，飲喜酒、滿月酒同樣適合！另外亦有小揮春選擇。👇👇👇點擊睇推介款式👇👇👇

+ 4 + 4 + 4

Pinkoi——愚室實驗所 訂購方式： 經Pinkoi網購平台下單 運費：免運費 運送時間：2 至5個工作天 *每週一、四出貨，截單至當天早上10點

【6】藍和白 Witty and Bluey——歌詞+插畫利市封

「藍和白 Witty and Bluey」由香港插畫家創立，今年首次推出利市封及揮春。以「我信」為主題，以本地歌手林家謙及林二汶的歌曲歌詞配合自家插畫設計而成，相當有繪本感覺，文青必選！可以透過其Facebook專頁提供的預購連結訂購。👇👇👇點圖睇款式👇👇👇

藍和白 Witty and Bluey 訂購方式： 經其Facebook專頁提供的預購連結訂購 訂購時限：需於請於20/1前填好表格及入數 運費：免運費（包本地平郵服務） 運送時間：將於27/1或之前，以平郵方式寄出

【7】同舟 Unite Mask HK——奴才必選款式

由港人於去年3月成立的品牌「同舟 Unite Mask HK」，今年推出自家設計的利市封及揮春款式，設計以貓狗為主角，特別適合一眾奴才們！可以透過其Facebook專頁提供的預購連結訂購。👇👇👇點圖睇款式👇👇👇

同舟 Unite Mask HK 訂購方式： 經其Facebook專頁提供的預購連結訂購 訂購時限：未有標明 運費：免運費（門巿自取）、順豐到付 運送時間：到貨後需5-7個工作天處理包貨及寄件，預計19/1或之前

※ 價錢及商品資料只供參考，一切價錢及條款以官方公佈為準

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