海洋公園作為香港具代表性的遊樂設施，一直是不少香港人及遊客必到的休閒勝地。但近年受疫情等因素影響而出現營運困難，繼於去年5月獲政府注資54億救亡，今日（18日）有關方面再宣佈救亡方案，網民同時也獻出創意10招，教有關當局點樣可以幫海洋公園起死回生。

商務及經濟發展局局長邱騰華、海洋公園公司董事局主席劉鳴煒和旅遊事務專員黃智祖今日(18日)舉行記者會，宣布推出重生方案，當中包括將免費開放山下園區、山上園區按設施收費，另外亦會停止營運部份老舊機動遊戲設施及把部份設施外判，據知整個計劃將涉及近40億元。

以上措施消息一出，已被不少網民批評沒用，認為「倒錢落海」、「咁樣搞法不如拆咗佢啦」等。話雖如此，但重生方案能否讓海洋公園「重生」仍有待商榷，不過自去年海洋公園傳出財困消息，不時都有網民於討論區出PO集思若要拯救海洋公園該如何救亡，眾多「拯救措施」可謂任君選擇，既有天馬行空的、亦有考慮實際狀況的，相當有頭腦！

究竟怎樣的方案才能讓海洋公園重生？（01圖片）

👇👇👇點圖睇網民獻計10招助海洋公園起死回生👇👇👇

+ 10 + 10 + 10

👉👉👉點擊睇更多抵玩抵買資訊👈👈👈

同場加映：90後12件不堪回首潮物

潮流這東西說來就來、說去就去，相當難以捉摸。你曾經以為老套的東西，卻藉復古風捲土重來；相反，一些曾爆紅的，放到現在卻隨時變成只能被恥笑的集體回憶！《開罐Opener》為大家盤點12件讓人不堪回首的潮流單品，說不定當年你都曾當中幾件著迷過！

👇👇👇點圖睇12件不堪回首的潮流單品👇👇👇

仲有另外6件，有件關M記事！點擊睇全文：90後12件不堪回首潮物 必數壞人T恤、瀨屎褲 網民：萬劫不復