很多外國人都嚮往日本生活，東瀛文化等對他們來說就像一個新的世界，日本的動漫、遊戲和卡通更是俘虜了他們的心，即使是一班荷里活明星也不例外。最近有日本網民發起一個Hashtag，紛紛貼出外國巨星都日本旅遊和工作時所拍下的驚喜瞬間，到底當一班「Marvel」演員、天王級歌手和影帝級人馬去到日本，做了什麼放飛自我的事？

日前Twitter瘋傳一個Hashtag「#ハリウッドスター来日時の味わい深い写真選手権」，接力分享一些荷里活外國巨星來日本旅遊或工作時，所拍下一些令人印象深刻的照片。當中有不少瘋狂瞬間，例如Justin Bieber竟然曾在日本電視台的後台「強吻」某AKB前成員！亦有可愛「反差萌」瞬間，一些天王巨星見到日本動漫人物、吉祥物後，變得好像小迷弟一樣！

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你是否有嘲笑過身邊肥胖的朋友？其實胖子最怕不是被人取笑身形，而是討厭被人覺得「無用」！日本最近又有超勵志的減肥故事，一位重100kg的沖繩男生因為想參加大學校草選舉，而被女同學當眾恥笑說「肥仔不配有夢想！」，於是下定決心減肥，結果令所有人都大吃一驚！

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