你是否有嘲笑過身邊肥胖的朋友？其實胖子最怕不是被人取笑身形，而是討厭被人覺得「無用」！日本最近又有超勵志的減肥故事，一位重100kg的沖繩男生因為想參加大學校草選舉，而被女同學當眾恥笑說「肥仔不配有夢想！」，於是下定決心減肥，結果令所有人都大吃一驚！

最近有位日本男大學生在電視節目《ザ！世界仰天ニュース》分享自己的減肥經歷，他叫糸洲朝貴，在沖繩縣長大，更擁有琉球王族的血統，是名副其實的貴族後裔！朝貴小時候是一位天資聰敏的兒童，在雙親嚴格的教育下一直是個身材標準的小孩子，可是當他上京都大城市讀大學時，體重便不受控制地暴升...

因為不節制的飲食生活，朝貴身形和臉型都暴脹，數年內變成了重100kg的超級肥仔！朝貴認為，能夠自由自在的吃自己喜歡的東西，就算乎身邊的人叫他「阿古豬」、被家人嫌棄也沒有所謂。

有一天，朝貴就讀的東洋大學公開招募「校草選舉」的參加者，他在通告板前忍不住自言自語地說：「我也好想參加...」誰知竟然被女同學聽見，更當眾恥笑他：「你這個肥仔不配有夢想」聽到這番說話，朝貴惱羞成怒，決心要減肥令大家另眼相看，甚至一怒之下報名參加了2年後的「校草選舉」，結果到底是？！

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