本港持續寒冷，頻頻出現最低溫度紀錄，不禁讓港人們感嘆「今個冬天真太冷」！根據天文台預測，下周日起會再次轉冷，最低溫度只有10度，就算下周中期稍微回暖至16度，亦會多雲有雨。各大品牌看來亦看中這股寒流，紛紛推出冬季衣服優惠！即日起，三大運動戶外品牌adidas、UGG及Columbia分別推出限時減價活動，各式羽絨、防風外套及雪靴等最低以2折發售！

（adidas/On The List）

adidas｜冬季產品折上折優惠低至24折

adidas即日起1月15日，推出「WINTER FLASH SALE」，購買2件指定冬季產品可獲7折優惠、3件或以上6折優惠，指定冬季產品有不少種類選擇，男女裝均有禦寒必備的運動外套、亦有秋冬均宜的衛衣和長褲，不論在家穿還是外出同樣適合。

值得留意的是大部份指定產品本身已是減價產品，有產品本身已有25折優惠，若購買3件或以上，變相有15折，稱得上「跳樓價」！而且大多款式均有2至4個尺寸選擇，熱門尺寸如女裝的S、M碼均有存貨。不過要注意就算同一款式，不同顏色或會有不同價錢，下單前要睇清楚！現時全網均進行免運費優惠。👇👇👇點圖睇22款精選減價推介產品👇👇👇

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※ 價錢資料只供參考，一切價錢及條款以網站為準

On The List｜UGG、Columbia開倉優惠

另外快閃優惠購物平台On The List即日起至1月17日，亦於官網及門市推出UGG及Columbia開倉優惠，優惠高達2折！On The List分別提供網店和門市兩個途徑購買，不過皆只接受會員購買，登記費用全免，下單前記得先登記！網店購物滿$500或以上免運費，否則會收取$40運費。

款式方面，Columbia除了主打的羽絨外套，亦有男女裝長褲、冷帽、手套及背囊等選擇，減價幅度由$200至$3000多不等，相當誇張。而UGG則集中於雪靴款，當中以女裝較多，有百搭色如黑、灰和啡色、亦有較誇張的紅色和「忽冷忽熱」的毛毛拖鞋選擇，尺寸選擇則較飄忽，視乎款式有有2至6個尺碼選擇。跟據以往經驗，熱門或百搭款式很快便會售罄，手快有手快冇！大家都要把握時間！

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※ 門市地址：中環都爹利街6號印刷行地下 ※ 營業時間：星期一至五 10am-8pm ／ 星期六 10am-5pm ／星期日休息 ※ 親臨門市前需透過網上登記並憑電子證購物 ※ 價錢資料只供參考，一切價錢及條款以網站為準

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同場加映：日本藥妝Tomod's公布熱賣Top10

在台灣有25間分店的日本藥妝過江龍品牌Tomod's，近日公布台灣分店年度最熱賣商品排行榜TOP10，驚喜地美妝產品並沒有上榜，反而有不少牙膏、沐浴露等的生活衛生用品。當中大部份不但能在香港輕易買到，而且全部價錢均低於$40，絕對值得人手！

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