臨近年尾，相信不少人都會想趁機換個新髮色迎接新一年。可是潮流每年都在轉變，過往流行過的髮色隨時已過時！《開罐 Opener》請來Anson Hair Design的髮型師Anson為大家精選2021年髮型趨勢，講講哪幾種染法及顏色於來年最值得一試！追上潮流以外，亦要避免過時髮色，想知哪4種曾大熱的髮色已過時？即睇下文！

提到2021髮型趨勢，必提今年6月韓國女團BLACKPINK推行新歌《How You Like That》時，成員Jennie的觸角染（又稱瀏海挑染）造型。雖然亮相初期引起不少網民討論、表示Jennie是否得罪了髮型師，但其後逐漸獲網民接受。

今年6月韓國女團BLACKPINK推行新歌《How You Like That》，除了歌曲引起一陣熱潮，成員Jennie的瀏海挑染造型亦引起話題。（網上圖片）

而觸角染亦因此變得更流行！更進化為多種染法，黑金配以外、亦有棕色配粉紅色，另外亦有人會選擇挑染較少的髮量，各種染法均令此在日韓台三地越來越紅！不過2021年流行髮色又豈止觸角染，喜歡低調一點的你同樣有許多選擇！👇👇👇點圖睇2021年9大流行髮色及4大已過時髮色👇👇👇

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