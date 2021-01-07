在台灣有25間分店的日本藥妝過江龍品牌Tomod's，近日公布台灣分店年度最熱賣商品排行榜TOP10，驚喜地美妝產品並沒有上榜，反而有不少牙膏、沐浴露等的生活衛生用品。當中大部份不但能在香港輕易買到，而且全部價錢均低於$40，絕對值得人手！

（Instagram@izumorin3、yarisugisekken）

Tomod's為日本連銷藥妝品代表之一，進駐台灣開分店已有8年時間，不時會公布銷售排行榜，亦會與日本知名美容雜誌《LDK the Beauty》合作測試及推介各種商品。進入新一年，近日Tomod's公布2020年度的總銷量排行榜TOP10（不分類別），排行榜的產品涵蓋了各個範疇，從護膚、牙齒清潔到個人衛生均有產品上榜。除了在台銷量有一定保證，其中部份產品在日本亦是人氣商品，銷量、口碑兼備，因此絕對值得參考。

經記者整理資料後發現10款上榜產品當中，8款均能在香港各大超市、藥妝店、藥房或網上商店買到，全部價錢低於$40，相當親民！大家購物前不妨參考！

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同場加映：那些年走得太前的10隊組合

有連登網民近日開PO發起討論，表示「mirror紅到咁 天堂鳥算唔算走得太前」，結果引來不少網民回應，雖然有人認為Mirror外貌更為吸引、加上有《全民造星》加持，天堂鳥比不上，但亦有網民認為天堂鳥其實實力外貌兼備，只是生不逢時，偏偏撞上港人只愛韓星不愛本土的年代、加上出道歌太騎呢才難以彈起。其實「受害者」豈止天堂鳥？

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