嚴寒來到之際，相信大家都會施展渾身解數用上各種保暖方法，例如穿襪子睡覺、不離開被窩半步。可你又有沒有想過這些保暖方法不單錯誤，更有機會令你更凍？日本美容網站「Hot Pepper Beauty」提出7大錯誤禦寒方法，想在未來幾天正確保暖，即睇下文！



在了解各種禦寒保暖謬誤之前，不妨先了解人體是如何獲得溫度。所謂體溫，可以分為表面的「皮膚溫度」及身體內部的「體內溫度」。而提升體內溫度的關鍵之一則來自肌肉，當肌肉日常維持在稍稍收縮狀態時會消耗能源而產生熱能，因此較多肌肉、亦會相對產生較多熱能。另外血液循環亦會影響體內溫度，若血液循環得不好，身體各部位亦會較易變得冰冷；新陳代謝亦是同一道理，若表現理想同樣有助釋放熱能，以達保暖。

相信不少人一到冬天都會選擇冬眠保暖，但原來這樣隨時令身體更冷？（YouTube@Nintendo 公式チャンネル）

日本美容網站「Hot Pepper Beauty」除了講解禦寒原理外，亦有提出「隱性怕凍體質」的多個特質，就算你感覺自己不怕冷，但若你中了當中多個特徵，同樣要小心保暖！另外網站亦有就坊間常見保暖方法歸納出7大禦寒保暖謬誤並提出正確做法，當中穿襪子睡覺、冬天多吃飯和不離開被窩半步，相信均是不少人的保暖方法！

👇👇👇點圖睇「隱性怕凍體質」特徵清單&7大禦寒保暖謬誤👇👇👇

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看你是否「隱性怕凍」人士！

中以下特徵越多，越代表你是怕冷人士！

有婦科問題

晚上難以入睡、早上難起床

愛吃甜食

到傍晚時分，腳會變得水腫

經常便秘、腹瀉

有壓力，經常覺得煩躁

經常穿著緊身或矯形內衣

7大日常保暖謬誤&正確做法

【謬誤1】吃飯有助保暖，所以一日要食夠三餐飯

不少人都會認為冬天多吃一點才保暖而食更多高脂高熱量的食物，不過多吃點不一定能製造更多熱量！而且若缺乏運動，進食三餐後，由於需要消化和吸收，血液會集中在腸胃中而減少於其他器官的循環，當整體血液循環減慢時，便會令體溫下降。

正確做法

最好於早上先排走體內毒素、並進行輕食，例如各種以紅蘿蔔、蘋果及生薑混合而成的果汁、或喝麵豉湯都是不錯的選擇。

【謬誤2】早上喝一杯熱水以喚醒及為身體保溫

不少人都會於起床後喝水以補充一夜過後流失的水分，於冬天時則會喝暖水以保溫。這樣的做法並非完全錯誤，不過要注意就算喝大量熱水，亦只會暫時變暖。而當體內積聚的水分降到比體溫低時，更可能令身體變凍並引起水腫。

可以將薑和肉桂粉加入水中，兩種食材均有助擴大血管、幫助保暖。要留意薑的生熟會有不同功效，生薑中的生薑醇成分能改善手腳冰冷，而乾薑或一些含生薑醇的粉末則有效增加體內溫度。

【謬誤3】喝大量水以增加新陳代謝

除非你會做大量運動去排汗，否則每天喝過多的水卻不排汗，只會令過多水分留於體內，積聚體內並影響血液循環。

正確做法

冬天天氣乾燥絕對需要水分，但謹記以「適量」為原則。除了不要喝過量、「少喝多次」、不要一次過喝過多的水亦同樣重要。另外亦較建議喝室溫或暖水。

【謬誤4】穿多層厚衣服以保暖

雖然穿多件厚衣服、外套感覺更能保暖，但衣物是否保暖與衣服內空氣層的厚度有關，若衣物過多會令每層衣物之間的空氣層減少，從而減低保溫效果。而且穿得太多亦有機會身體難以散熱，造成上身過暖下身冷的情況。

正確做法

想要全身都暖，最好能做到「頭寒足熱」。由於人體的器官集中於上半身，因此上半身的溫度通常較下半身高，而體寒的其一原因由於下半身寒冷，因此應把保暖重點放於下半身，讓上下半身溫度差不要太大，從而達保暖效果。

做好「頭寒足熱」外，亦可多穿著現時坊間流行的保暖內衣，配合可拆除式的穿法，跟據室內外溫度隨時調節所需的保暖衣物。

【謬誤5】全天留在室內，以免在外著涼

適當的活動有助身體產生熱能，如果全天宅在家完全不郁動，會削弱肌肉力量並令減少血液循環，都會令身體變冷！

正確做法

身體自身的肌肉能供應40%的熱能，因此肌肉量對於保暖有一定的重要性。所以適當的運動，以維持肌肉量和促進血液循環是相當重要。大家就算留在家中都要多提醒自己要多活動！

【謬誤6】睡覺時使用電熱毯

雖然用電熱毯的確足夠保暖，但電熱毯持續發熱會令皮膚的水分快速蒸發，令皮膚變得乾燥痕癢。皮膚以外，亦會令身體內部容易缺水，令喉嚨變得乾涸、口渴。

正確做法

可以於睡前先開啟電熱毯，然後待上床後關掉，以獲短暫但足夠的保暖效果。另外亦可考慮使用暖水袋，除了溫度不會過高外，逐漸冷卻的效果亦不會令皮膚和身份變得乾燥。

【謬誤7】睡覺時穿襪子保暖

正確做法

為免影響腳底散熱及過分排汗，可以選一些只包着腳踝、不覆蓋腳趾的保暖腳套，要注意腳套不要過緊，以免影響血液循環。