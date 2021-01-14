消委會實測下載及體驗11款免費手機遊戲，包括「PUBG」、「傳說對決」、「原神」等， 發現手遊有五大推銷課金手法。消委會認為，遊戲商利用玩家求勝心切的心理，無孔不入地向玩家推銷，例如以「抽獎」方式送出虛擬商品、以累積課金享「VIP」特權營造優越感等，讓玩家在不知不覺間養成課金的習慣。

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都市傳說遊戲界只有兩種玩家，一種是課金玩家，另一種是將會課金的玩家。儘管曾經堅拒課金，甚或批評過課金的人不是靠自己真正實力KO對手，更大大聲表示「自己就算有錢都唔會咁做」。但課金是「零與無限」的概念，只要忍不住課了超平的「優惠包」或「$8新手包」，有一次就有下次，從此踏上課金不歸路！

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Facebook旗下的即時通訊手機應用程式WhatsApp修改服務條款和私隱規則，強制用戶同意將資料分享給母公司，用家亦因WhatsApp更改私隱條款紛紛表示轉會，更有網民留言直指「忍WhatsApp好耐啦」，怒數8大轉會理由。

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