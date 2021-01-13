近年興起BL劇熱潮，日本、泰國、韓國和台灣等地都有話題性BL真人劇，更捧紅了不少新人。最近傳出香港ViuTV已經買下2018年爆紅的日劇《大叔的愛》版權，並打算翻拍成港版《大叔的愛》，「大叔部長」黑澤武藏會由黃德斌飾演，而主角「春田田」和「巨根後輩」牧凌太的CP則分別由Mirror的Edan（呂爵安）和Anson Lo（盧瀚霆）負責！

消息一傳出，香港「腐」劇迷立即熱烈討論選角的安排，其中有部分人想《全民造星3》的「Manzeno」（Manson張進翹 X Zeno顧定軒）做主角，又有人認為劉丹才是「部長」最佳人選。這部劇集有7大主要角色，《Opener開罐》整合了網民心目中認為最適合的候選人，你心目中又認為哪一對CP最對你口味？

（YouTube＠Anson Lo影片截圖）

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同場加映：日媒分析腐女愛BL的6大原因 做旁觀者更開心

最近，BL（Boy‘s Love）作品的人氣急升，亦越來越多人開始接受這類題材，其中最有話題性的，一定是由兩位帥哥赤楚衛二和町田啟太主演的日本電視劇－《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》。男孩子之間譜出一段純愛故事，令不少女生看得著迷，甚至為之瘋狂！一般喜歡看BL的女生都會被稱做「腐女」，到底為甚麼女生們會喜歡看BL？男生們的愛情故事又有甚麼神奇的吸引力？

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