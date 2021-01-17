大學生必做10件事的清單當中，一定包括「上莊」和「入soc（社團）」，而香港大部分的大學社團，離不開都是dram soc（劇社）、dan soc（跳舞學會）、各種運動soc等，太沒新意了！一向自由度高的日本大學跳出傳統框架，不少精英雲集的名牌大學中，竟然有令人難以置信的騎呢社團，其中包括「妹妹研究社」、「禿頭社」等，到底這些神秘社團有什麼活動？

大學社團充滿著學生們青春的回憶，不少人因為「上莊」籌備活動而放棄GPA、無限次通頂燃燒生命，可見社團在大學生心目中是多麼很重要的地位。這次《Opener 開罐》為大家介紹13個超騎呢的日本大學社團，其中以日本早稻田大學和慶應義塾大學的學生最為瘋狂，一些無聊至極的東西也可以成為一個「soc」，真的睇到反白眼，不知道你又想不想參加呢？

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同場加映：沖繩王族後裔暴食變100kg肥仔 被嘲似黑毛豬 勁減43kg後選校草

你是否有嘲笑過身邊肥胖的朋友？其實胖子最怕不是被人取笑身形，而是討厭被人覺得「無用」！日本最近又有超勵志的減肥故事，一位重100kg的沖繩男生因為想參加大學校草選舉，而被女同學當眾恥笑說「肥仔不配有夢想！」，於是下定決心減肥，結果令所有人都大吃一驚！

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