香港山多平地少，大部分建築都是向上發展，一般高樓大廈主要由鋼筋、混凝土等物料建成，而鐵皮屋、木屋等低層建築則越來越少。石屎、木、鐵，都是普遍會用於建設的材料，但用「發泡膠」造的獨立屋你又見過未？日本的琦玉縣竟然有位單身漢住在價值3000萬日圓（約港幣223萬的）發泡膠屋內，到底為什麼他要斥巨額買這間屋？原來有個奧妙之處！

日本綜藝節目《ナニコレ珍百景》收到一位小朋友投稿，發現附近的空地建了非常奇怪的建築，四個像冰屋的圓頂「巨蛋」連在一起。節目組訪問了住在裡面的人，發現這幢奇怪建築是由「發泡膠」建成，雖然聽上去好像很不安全，但參觀後才知道原來這間屋在某方面是「日本最強」？！之前曾經有新聞訪問過發明「發泡膠屋」的社長，背後竟然有段超有趣的故事！

只有一般木製住宅的7分之1重

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同場加映：沖繩王族後裔暴食變100kg肥仔 被嘲似黑毛豬 勁減43kg後選校草

你是否有嘲笑過身邊肥胖的朋友？其實胖子最怕不是被人取笑身形，而是討厭被人覺得「無用」！日本最近又有超勵志的減肥故事，一位重100kg的沖繩男生因為想參加大學校草選舉，而被女同學當眾恥笑說「肥仔不配有夢想！」，於是下定決心減肥，結果令所有人都大吃一驚！

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