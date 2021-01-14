日本男偶像組合「嵐」的成員二宮和也在2019年11月宣布與前女主播伊藤綾子結婚，男神封盤令一眾迷妹心碎，沒想到最近又傳出二宮即將當爸爸的消息！根據日媒報道，女方在去年夏天得知懷孕，預產期會在2021年春天。有這樣帥氣的爸爸一定非常幸福，更有網民留言「下輩子要投胎做他的女兒」，《Opener 開罐》為大家盤點13位帥氣爸爸，原來童顏男神小池徹平、《大叔的愛》田中圭都已經當爹了！

常說「女兒是爸爸上輩子的情人」，如果有一個靚仔有型的爸爸疼愛，是多麼幸福的事啊！最近日媒《女性Seven》和《週刊女性》都爆出「嵐」的成員二宮和也將於今年春天榮升做爸爸的消息，令一班迷妹非常羨慕肚裡的千金／少爺！其實日本娛樂圈有很多90後的「初戀男神」都已成人父，例如童顏男星小池徹平、帥氣學長三浦翔平等，《Opener 開罐》數13位超高顏值的爸爸，原來當年的「千秋王子」也變成「寵子狂魔」了！

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同場加映：日票選15位「即將29+1」女星 前田敦子、國民妹妹原來就快30歲

作為90後的你，一定有聽過日本少女偶像AKB48、SKE48等團體，當年被稱為「神7」的始祖級成員現在各散東西，前田敦子、板野友美等人更成為人妻，令人感嘆時光飛逝。剛剛迎來2021年，原來一班於1991年出生的日本「少女」偶像和演員們即將會踏入30歲，轉眼間由青澀的小妹妹變成29+1的成熟女性，就連被封為「國民妹妹」的她也迎來3字頭了！

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