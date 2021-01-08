最近天氣轉冷，起床後總是睡眼惺忪，相信不少人都試過在未清醒的情況下做錯事，例如把衣服反著穿、單手拿著包裝，卻把裡面的食物掉到垃圾桶等，這些日常小失誤總是讓人哭笑不得。日本有位男生便因為把染髮劑看錯做洗臉奶，結果把整張臉染成藍色。他將照片上載到Twitter向網友求助，卻意外爆紅吸引22萬網民圍觀，其後他更新後續，原來還有一個超慘的小插曲！

這位日本男生叫「ヨウス」（Twitter＠SP__YOSU），是YouTube頻道「スーパーノヴァ（Super Nova）」的成員之一，藍色頭髮是他的特色。他在1月6日在Twitter分享了一件慘事，原來他把染髮劑看錯做洗臉奶，將藍色染劑用力搓在臉上，結果無論怎樣洗也洗不掉，整張臉和嘴唇都染上奇怪的紫藍色。他在帖上寫着：「怎麼辦，今天還要去市役所處理稅務問題...」附上的自拍也是一副絕望的樣子。

這個帖子立即被網民瘋傳，短時間便吸引超過22萬人讚好、4.6萬人轉發，其中最亮眼的是帖下的留言，有網民笑他像「阿凡達」，亦有好心人教他洗掉染劑的方法。事件爆紅後，「ヨウス」更新後續發展，原來他在市役所遇到了一件大慘事，本來以為過了一天顏色便會脫落，誰知翌日起床後發現自己的臉竟然變成...

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