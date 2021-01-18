外出時突然遇上嚴重塞車，不論是誰都會心煩氣躁，但如果將馬路上所有車輛都變成可愛的天竺鼠，又會如何？日本2021年冬季檔期有一部超人氣定格動畫《PUI PUI モルカー》（PUI PUI 天竺鼠車車），故事將人類世界的汽車變成毛茸茸的天竺鼠，雖然每集只有2分鐘40秒，而且完全沒有台詞，卻被封做「新番霸主」，更有網民形容為「今季最適合成年人觀看的動畫」！

今年1月，日本東京電視台推出新番動畫《PUI PUI モルカー》（PUI PUI 天竺鼠車車），世界觀奇葩又可愛，人類世界的汽車全都變成由羊毛氈製作而成的天竺鼠車車。雖然動畫中會有真實的人類做司機，但其實每一隻天竺鼠車車都有自己的個性，會根據自己的意識行動，不看緊牠們的話，隨時會被紅蘿蔔、椰菜等「誘餌」分散注意力而亂跑！

香港YouTube頻道「Muse木棉花-HK」於1月4日上載了《天竺鼠車車》的官方正版中文字幕版，未夠2星期已經成為討論區的熱話，有網民形容第一集的故事是「屯門公路現場」，好有共鳴；亦有人覺得雖然設定和內容非常「無厘頭」，但可愛鼠鼠的中毒性超高，不自不覺便沉醉於天竺鼠車車的世界！

其實這部動畫有5隻主要鼠鼠角色，牠們都有名字和獨特性格，《Opener開罐》為大家逐一介紹，亦會講解3個關於《天竺鼠車車》創作背後的故事！

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日本男偶像組合「嵐」的成員二宮和也在2019年11月宣布與前女主播伊藤綾子結婚，男神封盤令一眾迷妹心碎，沒想到最近又傳出二宮即將當爸爸的消息！根據日媒報道，女方在去年夏天得知懷孕，預產期會在2021年春天。有這樣帥氣的爸爸一定非常幸福，更有網民留言「下輩子要投胎做他的女兒」，《Opener 開罐》為大家盤點13位帥氣爸爸，原來童顏男神小池徹平、《大叔的愛》田中圭都已經當爹了！

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