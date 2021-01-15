日劇和漫畫經常發生誇張的情節，例如霸道總裁愛上我、醜小鴨變鳳凰等，可能你會覺得「這些橋段現實不可能會發生吧」，但原來電視劇中猶如過山車般的劇情是存在的！日本有位17歲的女生，因為爺爺突然過身而繼承了公司和股票，她用巨額包養心儀牛郎，誰知落得破產、流浪街頭的下場，最後因為誤打誤撞做了一件事，令結局神反轉，鹹魚翻身再次成為富婆！

這位擁有「電視劇人生」的女主角叫木村都美，今年38歲。17歲那年，她的爺爺被強盜殺害，留下了一間管理的士公司，由於家族沒有人願意接手，於是都美在一夜間成為了「繼承者」。

突然痛失摯親的都美為了填補空虛的心靈，竟開始迷上牛郎，在他身上花近2億日圓（約港幣1500萬），最後更意外懷孕而奉子成婚。然而好景不常，都美的公司經營不善，加上長期花錢在「軟飯男」身上，最終因為一貧如洗導致離婚收場，成為單親媽媽的都美一度流浪街頭，靠「炒散」臨時工維持生計。

正當跌入谷底的都美對人生感到絕望，以為再也回不去以前富貴的生活時，她竟然因為誤打誤撞做了一件事，而令結局有「神展開」，她到底做了什麼令自己鹹魚翻身再次成為富婆？

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看17歲高中生社長鹹魚翻身的故事👇🏻👇🏻👇🏻

+ 22 + 22 + 22

👉👉按此睇更多日本爆笑節目🤣/Twitter潮流話題🔥🔥

同場加映：日本25歲單身女靠口才變億萬富翁 直播14日淨賺8千萬原因竟是？

新冠肺炎肆虐，日本大量店舖倒閉、失業率不斷上升。在這個艱難時期，一位25歲女生居然逆流而上，由普通女生變億萬富翁！這位美女並非富二代，她只靠打兩份工，去年便賺超過1億日圓（約港幣753萬），更創下了直播平台的收入世界紀錄，在鏡頭前說話一小時便有300多萬日圓（約港幣22.6萬）進帳！到底她的真正身份是什麼？

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看みゆう的真實身份和富婆生活👇🏻👇🏻👇🏻

+ 19 + 19 + 19

點擊看全文：日本25歲單身女靠口才變億萬富翁 直播14日淨賺8千萬原因竟是？