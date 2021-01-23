撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-01-23 07:00

最近，日本有一對討論度超高的「孖妹」Cosplayer，她們將相片上載到Twitter後即吸超過5000個讚好！不過，可愛的日本萌妹Cosplayer到處都是，為什麼她們會爆紅？原來，「她們」並不是姊妹，也不是閨密，而是一對真正的夫妻，而且還生了個囝囝！網友看到這張照片都大呼「分不到哪個才是爸爸」，其實「孖妹」真身是俊男美女，一家三口經常分享甜蜜的cosplay照令人超羨慕！

你估吓邊個先係爸爸？

日本Cosplayer「みかんくん（蜜柑君）」（Twitter@xMiCaNx）最近在Twitter上載了一張雙人Cosplay照，照片中一對「孖妹」扮演動畫《Re:ゼロから始める異世界生活》中的角色是「レム（雷姆）」、「ラム（拉姆）」，兩人穿上小性感女僕裝、十指緊扣，超級可愛！這張照片立即吸引超過5千人讚好並瘋傳，原來這對「萌妹」的真身，是一男一女的夫妻！

其實他們是Cosplay界小有名氣的夫妻檔，兩人育有一個兒子，經常一家三口玩Cosplay，之前曾經與囝囝一起扮演「火影忍者」、「柯南」而被多個日本傳媒報道。兩位年輕的新手爸爸媽媽很愛玩，經常男扮女裝、女扮男裝，不過他們表示無論怎樣偽裝性別，兒子都能準確地把他們分辨出來。你又能分辨到照片中誰是爸爸，誰是媽媽嗎？

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興趣扮演動漫人物的Cosplayer，經常都會在網上分享靚相，相中一定不少得華麗的場景、唯美的動作和設計精美的道具。最近日本Twitter流行一個Hashtag「＃レイヤーの理想と現実」（Cosplayer的理想與現實），一班Cosplayer公開了他們拍照時的辛酸事，原來華麗背後有著一幕幕爆笑花絮，包括人肉壓水花、執紙皮做道具等等，為了慳錢他們可以去到幾盡？！

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日劇和漫畫經常發生誇張的情節，例如霸道總裁愛上我、醜小鴨變鳳凰等，可能你會覺得「這些橋段現實不可能會發生吧」，但原來電視劇中猶如過山車般的劇情是存在的！日本有位17歲的女生，因為爺爺突然過身而繼承了公司和股票，她用巨額包養心儀牛郎，誰知落得破產、流浪街頭的下場，最後因為誤打誤撞做了一件事，令結局神反轉，鹹魚翻身再次成為富婆！

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