撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-01-20 15:35

《PUI PUI天竺鼠車車》成為了今期討論度最高的作品，可愛治愈的造型，加上各種惡搞改圖助攻，就連《鬼滅之刃》也要暫時行開一邊！香港動畫代理商「木棉花」於日前上載了《天竺鼠車車》第3話，短短一天已經有近10萬人觀看，中毒性極高。雖然每集只有2分40秒，但其實已經有幾個隱藏彩蛋和細節位，原來導演和他的親生姐姐有份演出、每集都會出現幾秒的「神秘鼠」到底是何方神聖？

第一集出現在手機上的神秘天竺鼠到底是何方神聖？

《PUI PUI天竺鼠車車》的魔力非常大，日本的官方頻道平均每集都有過百萬點擊率，更有網民留言指「我熬夜不睡就是為了看車車」、「小孩子才看鬼滅，大人都看天竺鼠車車」。你又知道製作這「神作」的人是誰嗎？《Opener開罐》整合了5個隱藏彩蛋和細節位，看完才能稱得上是「鼠迷」！

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外出時突然遇上嚴重塞車，不論是誰都會心煩氣躁，但如果將馬路上所有車輛都變成可愛的天竺鼠，又會如何？日本2021年冬季檔期有一部超人氣定格動畫《PUI PUI モルカー》（PUI PUI 天竺鼠車車），故事將人類世界的汽車變成毛茸茸的天竺鼠，雖然每集只有2分鐘40秒，而且完全沒有台詞，卻被封做「新番霸主」，更有網民形容為「今季最適合成年人觀看的動畫」！

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