撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-01-21 07:00

日本第一牛郎Roland出名霸氣有自信，而且過十分奢華的離地生活。近日，他就首次去了宅男聖地秋葉原玩，不只一改以往的霸氣風格，見到自己喜歡的本命作品，還立刻變成小粉絲。

近日Roland在YouTtube頻道上載短片，分享自己聲稱首次去秋葉原經過。一向坐開專車的他，這天穿上宅男必備的格仔恤衫，還戴上極像真的假人面具變裝，坐上久違8年的電車去了秋葉原。一路上Roland就像首次出門的小孩，去到書店、精品店、動漫Cafe都十分興奮，網民更留言說︰「Roland比我想像中更宅男！」

Roland人生初遊秋葉原。（YouTube@THE ROLAND SHOW）

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同場加映︰日童顏DJ開Live爆紅月賺800萬 直播禁露逆天身材網民嘆︰無天理

現代社會，人人有一部智能電話在手都可以做上各大社交平台直播，但可以做到紅人的又有多少個呢？日本有位DJ（唱片騎師）在直播平台開Live爆紅，除了因為她有超逆天的傲人身材之外，更因為她每日開超長時間Live與觀眾互動。

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