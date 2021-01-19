撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-01-19 18:34

現代社會，人人有一部智能電話在手都可以做上各大社交平台直播，但可以做到紅人的又有多少個呢？日本有位DJ（唱片騎師）在直播平台開Live爆紅，除了因為她有超逆天的傲人身材之外，更因為她每日開超長時間Live與觀眾互動。

日本有位少女DJ MEL上節目《じっくり聞いタロウ》分享自己爆紅背後的過程。MEL擁有出眾的外貌及身材，受組樂隊的父親影響，她從小就接觸音樂及自組樂隊，並在2014年正式出道成為俱樂部DJ及與另一個DJ Natsumi組成雙人女子組合Tidy。不過單靠DJ的收入還是不太足夠生活，隨著Tidy在2018年解散，MEL也開始在直播平台17 Live開直播想獲得人氣。

（17 Live網站截圖）

MEL在首次直播獲得好成績，便繼續以「直播紅人」的方向進發。她現時已是坐擁40萬粉絲的超級紅人，更在直播主世界大會得獎。她單靠著直播平台的投錢系統，一個月試過最多賺到800萬日圓（約60萬港元），還有其他做DJ的收入還未計算在內。

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在直播平台漸漸打響名堂後，MEL便越來越多人認識，也接到越來越多工作。不只DJ，MEL還有拍廣告及寫真，是一個寫真偶像。即使不是做老本行的工作，但她一樣受歡迎。

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