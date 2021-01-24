撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-01-24 07:00

「美」的標準每個人都不同，不過是相信大家都會認同擁有健康的體態才是最重要。最近，日本全國最大型健康選美比賽「Best Body Japan 2020」的決賽於神奈川舉行，不少熱愛健身的男女都以這比賽的舞台為目標，每年吸引大批擁有完美肌肉線條的人參加。最近一屆的女性部門（Girls Class）冠軍得主成為全場焦點，因為出生於烏克蘭的她擁有超級長腿、精緻五官，就像一個真人版「Barbie」公仔，連亞軍站在她身邊都瞬間失色兼「縮水」！

推廣「健康肉體美」的選美大會「Best Body Japan 2020」總決賽於上月12日在神奈川縣舉行，這個比賽於2012年開辦，至今已經舉辦了9屆賽事。參賽者會先在全國不同地區參加預選賽，再於每個賽事級別選出能夠出席決賽的人選。今屆賽事總共有582位男女參加，其中18－29歲女性組別「Girls Class」的總優勝者最為吸睛和有話題性，亞軍由現役時裝雜誌《CanCam》專屬模特兒獲得，而冠軍竟然由完全沒有日本血統的烏克蘭美女奪得！

亞軍得主叫穂果（ほのか），今年24歲，她是日本著名女性時裝雜誌《CanCam》的專屬模特兒，同時活躍於電視綜藝節目，亦有出過寫真集。去年第一次參加「Best Body Japan 」比賽，並拿到第3名的佳績，經過一年的飲食管理和鍛煉後，今年再接再厲，結果也令她十分滿意！

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看穂果（ほのか）的美照👇🏻👇🏻👇🏻

+ 9 + 9 + 9

冠軍由啡髮美女Karolina（カロリーナ）奪得，今年23歲的她出生於歐洲的烏克蘭，由於雙親工作關係，5歲時全家搬到日本，並於名古屋成長和生活，現在已經與一般的日本人無異。其實她早於2017年已經參加過比賽，可惜當時沒有得到任何獎項。百分百外國血統的她身高172cm，擁有超級大長腿和洋娃娃般的精緻五官，加上長期鍛煉而緊緻的肌肉線條，光是站著就會令人覺得她是從「Barbie」世界走出來的人！

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看Karolina（カロリーナ）的美照👇🏻👇🏻👇🏻

+ 9 + 9 + 9

👉👉按此睇更多日本爆笑節目🤣/Twitter潮流話題🔥🔥

同場加映：日23歲女偶像因太醜沒粉絲 怪罪母親後700萬円整容 下場竟是？

假如有一天你發現自己的偶像曾經整容，你能接受嗎？日本一位地下偶像組合的成員，居然因為長相太醜而沒有粉絲，每月的工資更只有10萬日圓（約港幣7000），在餐廳打工的侍應也比她賺得多。最後她實在忍受不了自己的模樣，花了近700萬日圓（約港幣52萬），結果竟然是？

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看女偶像整容的故事👇🏻👇🏻👇🏻

+ 16 + 16 + 16

點擊看全文：日23歲女偶像因太醜沒粉絲 怪罪母親後700萬円整容 下場竟是？