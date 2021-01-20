撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-01-20 07:00

假如有一天你發現自己的偶像曾經整容，你能接受嗎？日本一位地下偶像組合的成員，居然因為長相太醜而沒有粉絲，每月的工資更只有10萬日圓（約港幣7000），在餐廳打工的侍應也比她賺得多。最後她實在忍受不了自己的模樣，花了近700萬日圓（約港幣52萬），結果竟然是？

日本綜藝節目《気になる1位サンの日常》最近訪問了一位在大型醫美集團主辦的「整容選美大賽」中獲得冠軍的女生，她叫尾上七海，今年只有23歲。因為單眼皮和大鼻子，她從小就非常自卑，一直都抱怨媽媽和婆婆把自己生得這麼醜。可是，偏偏這位女生的夢想是成為一位偶像，她過五關斬六將，終於成為大阪一個小有名氣的偶像團體成員。

殘酷現實讓她認清現實，粉絲們都是「外貌協會」，七海不論如何化妝打扮也「無人問津」，不但沒有粉絲支持、工資也少得可憐。她實在忍受不了現況，決定用700萬日圓（約港幣52萬）整容，改頭換臉誓要重生，結果...

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同場加映：日17歲女社長花2億養牛郎後破產 露宿街頭做一件事神逆轉變富婆

日劇和漫畫經常發生誇張的情節，例如霸道總裁愛上我、醜小鴨變鳳凰等，可能你會覺得「這些橋段現實不可能會發生吧」，但原來電視劇中猶如過山車般的劇情是存在的！日本有位17歲的女生，因為爺爺突然過身而繼承了公司和股票，她用巨額包養心儀牛郎，誰知落得破產、流浪街頭的下場，最後因為誤打誤撞做了一件事，令結局神反轉，鹹魚翻身再次成為富婆！

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