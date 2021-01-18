《2020年度勁歌金曲頒獎典禮》，莫文蔚以《呼吸有害》奪金曲金獎，周柏豪、胡鴻鈞二人同得「最受歡迎男歌星」，「最受歡迎女歌星」得獎者為菊梓喬。不過頒獎禮另一焦點，落在王浩信身上，因他奪下「人氣王大獎」，令網民議論紛紛。

其實香港也有不少傳奇的隱世歌手，他們不留戀歌壇，只憑一首代表作，就在歌迷心中留下深刻的印象，例如迎難而上的朱主席、樂壇希治閣黃宗澤、官場胖虎周一嶽等，這些如流星一般閃過的歌手，樂壇是否欠他們一個交代？還是膠代？

黃宗澤（Bosco）2008年進軍樂壇，因同年與歌神陳奕迅（Eason）合唱《K歌之王》，被網民瘋狂恥笑唱功。（網上圖片）

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無綫《萬千星輝頒獎典禮2020》王浩信成「雙料視帝」，不過與老婆陳自瑤的互動似乎更具話題性，因王浩信得獎致謝老婆時，Yoyo面無表情，疑似「黑面」回應，網民迅速cap圖，戲指Yoyo才是最佳女主角，又笑言攝影師很識玩。不論是台慶還是其他頒獎禮，都出現過不少明星的表情包。

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