撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-01-22 16:33

相信每個人都曾擁有過一段不堪回首的黑歷史，以前不懂打扮和化妝的模樣，對比長大後成年的自己，彷彿就是兩個完全不同的人！最近日本網民在Twitter發起了「脫胎換骨大賽」，紛紛貼出自己最醜的黑歷史照片和近照做對比，經過減肥、研究化妝等努力後，一班御宅族變成男女神，有些連性別也不同了？！

最近一位男生在Twitter發起「＃垢抜けた選手権（脫胎換骨大賽）」，將18歲時的學生相與現在24歲的自己做比較，短短6年間，他竟然由身穿男生制服的少年變成綁雙馬尾的萌妹女僕！照片在一日內即被瘋傳，大量網民響應加入「賽事」，勇敢貼出自己以往的黑歷史，原來很多日本藏著很多「醜小鴨」，小時候平平無奇的孩子長大後竟然變女神，有些人更連性別和人種都變了！

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為了脫毒，你可以去到幾盡？日本一位網民在Twitter分享自己的脫毒過程，8年間由青澀可愛的小毒男變成身材火辣的御姐，驚人的進化史吸引超過5千人轉發和2萬個讚好。到底他為何會走火入魔？最近他接受日本媒體訪問，公開「變性」的秘密和原因！

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同場加映：日23歲女偶像因太醜沒粉絲 怪罪母親後700萬円整容 下場竟是？

假如有一天你發現自己的偶像曾經整容，你能接受嗎？日本一位地下偶像組合的成員，居然因為長相太醜而沒有粉絲，每月的工資更只有10萬日圓（約港幣7000），在餐廳打工的侍應也比她賺得多。最後她實在忍受不了自己的模樣，花了近700萬日圓（約港幣52萬），結果竟然是？

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