撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-01-25 16:23

每個胖子減肥的原因都不同，有人為了健康、亦有人只想擺脫歧視眼光。日本有位接近100kg的重量級宅男居然為了二次元動漫角色而進行地獄式減肥，熱愛動畫《織田信奈的野望》的他一直都想嘗試Cosplay，卻被周圍的人嘲笑「你根本就是在侮辱角色吧！」一直被欺凌也默不作聲的宅男終於爆發了，忍受不了最愛的作品被自己所沾污，於是決心減肥，半年後居然有驚人的轉變！

日本綜藝節目《ザ！世界仰天ニュース》分享了一位宅男大變身的故事。故事的主角叫上原司，他和三個姐姐在溺愛孫兒的爺爺嫲嫲家中成長，每天都有炸薯條、薯片等零食，晚飯也是高熱量食品，令還處於成長期的中學生小司重達70kg以上，在同年人眼中的是個不折不扣的癡肥胖子。

升上中學後的小司因為體型而被同學欺凌，但膽小怕事的他決定啞忍。直到有一天，姐姐做了一件事改變了他的人生！其實小司是個超級宅男，他最喜歡《織田信奈的野望》中的角色「丹羽長秀」，熱愛二次元的他一直想嘗試Cosplay，卻被周圍的人撥了一頭冷水，嘲笑他說：「不要吧，你根本就是在侮辱角色！」聽到這番說話後，小司決心減肥讓那些看不起他的人另眼相看，結果卻出乎意料之外！

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你是否有嘲笑過身邊肥胖的朋友？其實胖子最怕不是被人取笑身形，而是討厭被人覺得「無用」！日本最近又有超勵志的減肥故事，一位重100kg的沖繩男生因為想參加大學校草選舉，而被女同學當眾恥笑說「肥仔不配有夢想！」，於是下定決心減肥，結果令所有人都大吃一驚！

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