撰文： 奶茶妹 珍露姐姐 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-01-25 18:45

現年33歲的湯怡，日前在IG上宣布和大8年排舞師麥秋成奉子成婚。湯怡是洪卓立的舊愛，相信很多人都知道。但原來她老公麥秋成，都曾經和香港小姐出身的蔡思貝拍拖。

湯怡在IG上宣布和麥秋成結婚／IG@yuenkaka

自2018年，湯怡跟拍拖11年的洪卓立分手後，就一直未有向外界公開戀情。日前她突然宣布婚訊，令不少網民感到震驚，她的老公麥秋成，更成為了網民起底的對象。現年41歲的他，是一名排舞師，雖然不算是明星，不過情史卻頗為精彩。他是蔡思貝入行後唯一一個認愛的男友，分手後又跟蔣家旻傳緋聞。除了他們之外，原來不少明星情侶的舊愛都是圈內人，有些甚至是好朋友的EX！

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早前無綫《萬千星輝頒獎典禮2020》王浩信成「雙料視帝」，不過與老婆陳自瑤的互動似乎更具話題性，因王浩信得獎致謝老婆時，Yoyo面無表情，疑似「黑面」回應，網民迅速cap圖，戲指Yoyo才是最佳女主角，又笑言攝影師很識玩。以下這10個名人表情句，未必如其他電視、電影CAP圖一般見圖有聲，不過一樣經典，有些紅出香港，成為國際通用表情包！

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「狂野空姐」廖慧儀感情史早前引起熱議。不少網民對於廖慧儀的花名感到好奇，只知她是落選港姐，曾經做過空姐，又到底有幾狂野，就未必個個知了。不少名人都有花名，例如羅志祥叫小豬、時間管理大師，周柏豪叫大文豪，甚至連陶傑都被稱為「19才子」，原來這些花名背後都有段小故事。這16個90後一定聽過的花名，你又知道是由來而來的嗎？

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同場加映：23個女神唔講唔知3字頭 杜小喬Keep到港女味 有位前主播仍叫BB

宅男女神杜小喬近日又成為網民的討論對象，原來當年的女神，今年已經30歲，令網民大為感嘆。那些年多位女神，不少都已經踏過30大關，有的仍然當打，有的卻已經漸漸消聲匿跡。

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