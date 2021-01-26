撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-01-26 16:09

你未必聽過「いらすとや（插畫屋）」這個名字，但你一定有見過他的作品！「いらすとや」是一個日本免費素材圖庫網站，當中有超過25000幅插圖，只要你能聯想的東西基本上都會有，加上不用擔心版權問題，於是變成了不少媒體封面圖、印刷品、宣傳海報上的「萬能Key」，最近更有網民發現香港衞生署的「深喉唾液樣本收集教學」也是用插畫屋的素材！

最近「いらすとや（插畫屋）」發出公告，宣布由2月份開始停止每天更新，改為不定期更新。原來這個擁有25000張以上的巨型免費素材圖庫，是由一位叫「みふねたかし」的插畫家一人經營，他在2012年1月31日投稿首張作品，之後9年間無間斷地每天更新至少1張插畫素材，並以免費的形式公開給大眾使用。他在網誌上寫：「近幾年有很多想做的事，幾乎沒有休息過，感覺如果繼續維持這個生活節奏，精神上和體力上都難以支撐。」消息一出即有過萬轉發，網民都表示關心，留言「辛苦你了，請好好休息！」

其實這個圖庫之所以受歡迎的另一個原因是「夠貼地」，能夠緊貼社會發生的大事和各種時事。全球新冠肺炎疫情嚴重，作者立即推出一系列關於疫情的插圖素材，例如各種戴口罩的人、防疫期間的日常等，一般市民、商店食肆，甚至政府機構都可以免費下載素材製作防疫宣傳海報，就連香港的衛生署也使用了他的素材製作「深喉唾液樣本收集教學」。

「いらすとや（插畫屋）」的素材分為14個大主題，除了正經的插圖，還有些無厘頭的有趣素材！👇🏻👇🏻👇🏻《Opener 開罐》選了30張爆笑佳作選，其中一些你一定會有共鳴！👇🏻👇🏻👇🏻

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最近一位男生在Twitter發起「＃垢抜けた選手権（脫胎換骨大賽）」，將18歲時的學生相與現在24歲的自己做比較，短短6年間，他竟然由身穿男生制服的少年變成綁雙馬尾的萌妹女僕！照片在一日內即被瘋傳，大量網民響應加入「賽事」，勇敢貼出自己以往的黑歷史，原來很多日本藏著很多「醜小鴨」，小時候平平無奇的孩子長大後竟然變女神，有些人更連性別和人種都變了！

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同場加映：日23歲女偶像因太醜沒粉絲 怪罪母親後700萬円整容 下場竟是？

假如有一天你發現自己的偶像曾經整容，你能接受嗎？日本一位地下偶像組合的成員，居然因為長相太醜而沒有粉絲，每月的工資更只有10萬日圓（約港幣7000），在餐廳打工的侍應也比她賺得多。最後她實在忍受不了自己的模樣，花了近700萬日圓（約港幣52萬），結果竟然是？

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