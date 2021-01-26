撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-01-26 16:56

無綫電視（TVB）新劇《陀槍師姐2021》近日首播，由宣萱、陳豪、滕麗名主演，不過只播出一集，在網上劣評如潮，一來劇情跟上集沒有關係，二來不是原班人馬，睇落甚為無feel，直言唔拍好過拍。其實TVB以往都有把高收視劇集拍續集添食，像《溏心風暴》、《法證先鋒》等，不過不少續集都不及前作。

上一輯陀槍師姐播出，已經是18年前的2003年，雖然是不少8，90後劇迷的回憶，不過一睇新作卡士，已經不抱太大期望，由宣萱、陳豪、滕麗名主演，不見上集核心人物歐陽震華、關詠荷，有網民笑言，不如叫陀槍師奶。

聽說今輯《陀槍師姐2021》中，宣萱都會被綁架。

過去TVB為高收視作品開拍續集，可惜珠玉在前，觀眾難免比較一番之餘，有時演員、編劇不爭氣，卻會愈拍愈爛。

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《無頭東宮》、《十月初五的月光》、《尋秦記》等神作，當年每日坐定定追劇的日子，好像離大家愈來愈遠，以下這16套陪著各位90後長大的神劇，只看名字，劇情、主題曲，甚至人物的對白，就已經自動在腦海出現，

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早前無綫《萬千星輝頒獎典禮2020》王浩信成「雙料視帝」，不過與老婆陳自瑤的互動似乎更具話題性，因王浩信得獎致謝老婆時，Yoyo面無表情，疑似「黑面」回應，網民迅速cap圖，戲指Yoyo才是最佳女主角，又笑言攝影師很識玩。以下這10個名人表情句，未必如其他電視、電影CAP圖一般見圖有聲，不過一樣經典，有些紅出香港，成為國際通用表情包！

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同場加映：網紅廈門林志玲關濾鏡真面目震驚網民 盤點8位網紅關掉美顏瞬間

以零加工為賣點的24歲內地網紅「迅猛龍特蕾莎」憑甜美臉蛋及精緻五官，加上聲音嬌嗲，被網民封為「廈門林志玲」及「抖音第一美」。不過近日與另一網紅「章魚妹」玩遊戲輸了，最後關掉濾鏡，真面目首次曝光，震驚章魚妹及一眾花生友。以下這8位千萬粉絲級網紅，都試過誤熄濾鏡，露出廬山真面目。

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