撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-01-25 18:52

有「廈門林志玲」之稱的內地網紅「迅猛龍特蕾莎」，因為玩輸遊戲，而要關閉濾鏡，結果樣子令網民O晒咀。過去也有不少網紅試過誤關濾鏡，結果真身曝光，成為另類「紅人」。

以零加工為賣點的24歲內地網紅「迅猛龍特蕾莎」憑甜美臉蛋及精緻五官，加上聲音嬌嗲，被網民封為「廈門林志玲」及「抖音第一美」。不過近日與另一網紅「章魚妹」玩遊戲輸了，最後關掉濾鏡，真面目首次曝光，震驚章魚妹及一眾花生友。以下這8位千萬粉絲級網紅，都試過誤熄濾鏡，露出廬山真面目。

網上大量俊男美女，不過又有幾多個可以經得起「熄濾鏡」的考驗？

👇👇👇按圖看網紅真面目👇👇👇

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說起美女，我們香港也有很多，而且不用靠濾鏡！最近有網民發文熱數，不少90後香港運動員都榜上有名，真正睇得又打得，更指「唔知點解職業運動員同靚女經常扯唔上關係」。除了大家熟知的歐鎧淳、楊文蔚之外，更有世界第一的重劍手、花樣滑冰高手，以及香港羽毛球殘奧代表，而且她們都只是90後！

👇👇👇按圖看7位90後美女運動員👇👇👇

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宅男女神杜小喬近日又成為網民的討論對象，原來當年的女神，今年已經30歲，令網民大為感嘆。那些年多位女神，不少都已經踏過30大關，有的仍然當打，有的卻已經漸漸消聲匿跡。

👇👇👇按圖看23位已經3字頭的女神👇👇👇

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說起深田詠美，老司機的第一個反應很可能是「她很搞笑」，對於一個本業是AV女優的人來說，這樣的印象可以說是前無古人，而她的影片成績也絕不失禮，長居銷售榜前列，成功背後卻絕非偶然。深田詠美的TWITTER追蹤人數，是現役女優之中最高，帖文的LIKE、傳發及留言數等都比其他女優高出一大截。又有誰想過，兩年前她只是一個默默無聞的三線女優？雖然靠著整容引起關注，不過真正令她成為行內頂尖份子的，翻身企穩的，卻是...

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