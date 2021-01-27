撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-01-27 16:56

大家平時FOLLOW開甚麼IG帳號？最近有網民好奇，到底世界上，有甚麼IG帳號，無聊得來又黐線、黐線得來又好睇呢？結果引來大量網友分享見過的古怪IG帳號，呢個世界真係咩人都有。

近日有連登網民發文「一人一個痴（黐）線又正既（嘅）ig page」網友推介的IG帳號五花百門，《開罐》精選3個外國廢到笑帳號，包括專影醉酒路人的帳號，亦有專偷拍等女友購物時男人的經典帳號「悲慘的男人」，以下這三個專影黐線佬的帳號不妨FOLLOW一下！最後還有另多兩個小編的私心推介，唔好走寶！

被網民捕捉到的神奇地鐵人士。（@subwaycreatures）

1.miserable_men

這個IG帳專在商場中，偷影等待女朋友購物的男性，他們百無聊賴、苦口苦面無奈地等女友的樣子，成為不少網友的歡樂來源。

+ 8 + 8 + 8

2.subwaycreatures

地下鐵有不少奇人異士出沒，這個超過200萬FOLLOWER的帳號，搜羅全世界地鐵的怪人，不過還未見香港早前的男男事件上榜XD

+ 5 + 5 + 5

3.shibuyameltdown

專影谷澀醉酒佬的帳號，一向重視禮貌和千奇百怪的日本人，也有失態的時候。

+ 5 + 5 + 5

4.cashcats

小編私心推介之一，除了黐線佬之外，網上有個IG帳號專影貓，不過不是普通的貓，而是一堆銀紙中的貓，好CUTECUTE >///<

+ 9 + 9 + 9

5.textsfromyourex

小編私心推介之二，當你收到前度的短訊，你會如何反應？如果他更厚顏求復合、甚至約炮，如何霸氣回應？

香港網民亦有自己的黐線搞作，最近facebook出現了一個名為「儲水式熱水爐X老母群組」，有超過300名谷友，主要分享在寒冷的冬日下，如何在儲水式熱水爐的陰影下生存，以及發洩他們的不滿，是真真正正的「圍爐」。更有網民分享求生技巧，例如沖涼前先將衣服放在暖風機前，令谷友嘖嘖稱奇。

👇👇👇按圖看儲水式熱水爐的14道陰影👇👇👇

+ 9 + 9 + 9

同場加映：網紅廈門林志玲關濾鏡真面目震驚網民 盤點8位網紅關掉美顏瞬間

以零加工為賣點的24歲內地網紅「迅猛龍特蕾莎」憑甜美臉蛋及精緻五官，加上聲音嬌嗲，被網民封為「廈門林志玲」及「抖音第一美」。不過近日與另一網紅「章魚妹」玩遊戲輸了，最後關掉濾鏡，真面目首次曝光，震驚章魚妹及一眾花生友。以下這8位千萬粉絲級網紅，都試過誤熄濾鏡，露出廬山真面目。

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