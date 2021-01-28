撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-01-28 18:28

美國實體遊戲連鎖店 GameStop（GME）近日股價爆升，全因有沽空機構唱淡GME，刺激Reddit網民發起集體入市。所謂一枝竹仔易折彎，今次GME事件，令全世界看到網民的力量。其實以往網民都因集體行動而創出不少奇蹟，大家可以數到哪幾個經典事跡？

網民做過的瘋狂事，又點止推高GME股價？人一多，連軍事基地都夠膽闖，還記得早前有人號召火影跑衝入51區嗎？別以為只得外國才有黐線佬，香港一樣有一堆，另外台灣更有PTT鄉民合力起底，破解拐帶小女孩的男子身份，成功阻上悲劇發生！

GEM股價一個月前只有20美元，截至1月27日，已升至近347.51美元。

👇👇👇按圖看8件網民做過的瘋狂事👇👇👇

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facebook出現了一個名為「儲水式熱水爐X老母群組」，有超過300名谷友，主要分享在寒冷的冬日下，如何在儲水式熱水爐的陰影下生存，以及發洩他們的不滿，是真真正正的「圍爐」。更有網民分享求生技巧，例如沖涼前先將衣服放在暖風機前，令谷友嘖嘖稱奇。

👇👇👇按圖看儲水式熱水爐的14道陰影👇👇👇

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「哇！珍妮弗羅培茲！」最近這個廣告不斷出現，令人不知好嬲定好笑。有網民更發現，YouTube有些15秒的廣告，好像不可以skip，意味著焗睇，同時要忍受煩膠廣告的轟炸。

常見的廣告又不一定是煩膠，例如有結衣BB演出的「yuki da」Switch廣告，就令不少網民感到賞心悅目。不過好睇還好睇，無得skip的確令不少網民感到煩厭，更慘是明明不想睇都要硬食，更有人懷疑是YouTube迫人用Premium的技倆。以下這12個煩膠廣告，真的睇多次都眼冤。

👇👇👇按圖看12個煩膠YouTube廣告👇👇👇

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同場加映：網紅廈門林志玲關濾鏡真面目震驚網民 盤點8位網紅關掉美顏瞬間

以零加工為賣點的24歲內地網紅「迅猛龍特蕾莎」憑甜美臉蛋及精緻五官，加上聲音嬌嗲，被網民封為「廈門林志玲」及「抖音第一美」。不過近日與另一網紅「章魚妹」玩遊戲輸了，最後關掉濾鏡，真面目首次曝光，震驚章魚妹及一眾花生友。以下這8位千萬粉絲級網紅，都試過誤熄濾鏡，露出廬山真面目。

立即CLICK入內文睇足本版：網紅廈門林志玲關濾鏡真面目震驚網民 盤點8位網紅關掉美顏瞬間

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