撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-01-29 16:07

臨近農曆新年、加上各大品牌開始推出春夏新系列，新一輪減價優惠又再開始了！即日起至2月4日，GU及UNIQLO分別推出7日限時優惠，官網及門市同步進行。減價款式包括男女裝各式秋冬款，例如薄外套、風褸，亦有適合忽冷忽熱天氣的U系列淨色T恤，較驚喜的必數去年暑假才推出的AIRism家居系列同樣有減！

即日起至2月4日，GU及Uniqlo分別推出7日限時優惠，官網及門市同步進行！（GU/UNIQLO）

記者瀏覽兩大官網後，認為GU更為吸引。GU是次減價分為兩大類，分別是APP會員限定價及降價優惠，前者減價降度雖然未到跳樓價，但勝在款式多，以女裝為例，由較簡約的淨色T恤到較成熟風的蕾絲上衣均有減價；至於降價優惠，亦有去年冬季才推出的款式例如針織外套及高領針織衫，尚算新款，而且由原價$199減至$99，折扣達5折！男裝則以簡約款式為主，T恤最平只需$39，當家居服亦是個不錯的選擇。注意GU只有門市服務，不妨趁周末去掃貨！

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APP會員登記步驟簡單快捷，登記後到店購物付款時，出示GU手機應用程式就享有會員限定優惠！👇👇👇點圖睇登記步驟👇👇👇

至於UNIQLO，或許是因應天氣推出各式優惠，自1月頭寒冷天氣時推出毛毯優惠後，今次則推出去年暑假新推的AIRism家居系列，包括枕頭套、床笠及被套，當中以特大尺寸床笠減價幅度最大，大減$200！

衣物方面，男女裝相若，大多是一些防風外套、U系列長袖T恤及各式長褲等。男裝額外有較少見的襯衫優惠，多款Slim Fit 恤衫由$199減至$149。即日起至2月4日，除了以上優惠後，單次購物滿$500亦會獲贈限定毛巾禮品！

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買新衫之餘，亦不要忘記「洗邋遢」，做好清潔及收納！若想清潔時更得心應手，不妨借助各種工具！一向以CP值高見稱的$12店，其實有相當多簡單方便的工具適合用於大掃除，另外亦有各種日本人氣收納用品助你更省位置。



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同場加映：12個旺舖地標變了樣

過去一年受新冠疫情影響下，零售業大受打擊，多個知名國際品牌如GAP、TOPSHOP、ESPRIT、Prada及H&M等，不是結束多間分店，就是全線撤出香港，令熱門購物旺區如旺角、尖沙咀、中環及銅鑼灣紛紛湧現吉舖。



吉舖湧現，租金因此有下調空間。可是眾多品牌撤走後，平價租金又是否能吸引新舖進駐？多間昔日天價巨舖、知名旗艦店的舖位，現在又變成了甚麼？

👇👇👇點圖睇變了樣的12個旺舖地標👇👇👇

仲有另外6個地標舖位！點擊睇全文：12個旺舖地標變了樣 娛樂行MCM變DECATHLON 家樂坊H&M淪散貨場