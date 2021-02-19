撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-02-19 12:35

各位莘莘學子有沒有幻想過如果喜歡的明星是你的老師會怎樣呢？日本Twitter有位網民腦洞大開，幻想自己喜歡的大叔男演員是中學老師的話會發生甚麼事，例如福山雅治教物理、堺雅人教現代文等，由於描述太中肯，網民都大叫︰「有畫面」。

Twitter有一位叫寧（@fuf_ili）的網民腦洞大開，幻想與描寫出如果12位當紅男演員變成中學老師的話會發生甚麼事。他覺得高學歷的堺雅人很適合教日本現代文，但生氣時可能會「半澤直樹」上身，連串炮發教訓學生；而福山雅治則可能會經常用「神探伽利略」的樣子講黃色笑話。該網民的想像得到超過17萬讚好，網民都覺得他太中肯，還說如果有他們做老師也不介意一個星期返足7日學。

福山雅治做老師的話，學生願意一星期返足7日學。（《神探伽利略》劇照）

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《女王的教室》是無數90後成長中必看經典作品，除了由真正的日劇女王天海祐希主演，劇中的一眾小演員，例如志田未來（飾神田和美）和松川尚瑠輝（飾真鍋由介）的精湛演技也令觀眾印象深刻。事隔16年，他們的現在的樣子到底變成怎樣呢？《開罐Opener》為大家搜集了9位小演員長大後的樣子，你認得是哪位嗎？

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