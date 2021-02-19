福山雅治教物理、香川照之教生物　12個日本男神若當老師教咩科？

開罐
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各位莘莘學子有沒有幻想過如果喜歡的明星是你的老師會怎樣呢？日本Twitter有位網民腦洞大開，幻想自己喜歡的大叔男演員是中學老師的話會發生甚麼事，例如福山雅治教物理、堺雅人教現代文等，由於描述太中肯，網民都大叫︰「有畫面」。

Twitter有一位叫寧（@fuf_ili）的網民腦洞大開，幻想與描寫出如果12位當紅男演員變成中學老師的話會發生甚麼事。他覺得高學歷的堺雅人很適合教日本現代文，但生氣時可能會「半澤直樹」上身，連串炮發教訓學生；而福山雅治則可能會經常用「神探伽利略」的樣子講黃色笑話。該網民的想像得到超過17萬讚好，網民都覺得他太中肯，還說如果有他們做老師也不介意一個星期返足7日學。

福山雅治做老師的話，學生願意一星期返足7日學。（《神探伽利略》劇照）

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