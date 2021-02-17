撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-02-17 18:13

說起日本第一牛郎，大家都會想起Roland，但你有沒有見過日本第一老牛郎呢？日本大阪有一間叫「Prince」的牛郎店，任職的牛郎最老去到70歲，而且他們都是走平實路線，平實到被網友說成是「樓下的修路工人」、「搬屋裝修師傅」或「去拜年會見到的親戚阿伯」，總之「總有一個喺左近」。

（店方官網）

Prince是一間位於大阪的牛郎店，目標客群為「想減壓的女性」、「生活中邂逅不到伴侶的人」、「想嘗試3P的情侶或者夫婦」等。收費則分為「一人女性Plan」及「3P情侶Plan」，最低消費1小時1萬日圓起（約731港元），而且過程中的開支都由客戶支付。不少網民見到牛郎們的樣子及價目表都瞠目結舌，更毒舌留言「誰會付1萬Yen給他們？」、「我樓下的修路工人收費這麼貴喔」、「要我選一個我寧願死」等。網站上的牛郎名單顯示有超過80位牛郎，年齡由20歲到70歲不等，70歲那位簡直是「日本第一老牛郎」。《開罐Opener》精選了45位牛郎，並將之分為「年過半百組」及「年輕力壯組」 ，讓大家了解下日本老牛郎文化。

牛郎店價目表。（店方官網）

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「年過半百組」的牛郎都是50歲或以上的，竟然有26位，而「年輕力壯組」的牛郎則是50歲以下的，有些還十分年輕，只有20歲。

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同場加映︰日本第一牛郎ROLAND初遊秋葉原 戴超真面具出巡遇見本命秒變宅男

日本第一牛郎Roland出名霸氣有自信，而且過十分奢華的離地生活。近日，他就首次去了宅男聖地秋葉原玩，不只一改以往的霸氣風格，見到自己喜歡的本命作品，還立刻變成小粉絲。

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同場加映︰《女王的教室》9個小演員昔今對比 志田未來成人妻、誰最崩壞？

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