撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-01-26 17:02

在很多人的家庭中，爸爸總是擔當一家之主的角色，外出賺錢養家兼抽時間陪家人，他們的臉上亦會出現歲月的痕跡。然而，日本節目《家、ついてってイイですか》採訪了一位髮型師，是5個子女的父親，辛勤工作每年賺過億養家，但他竟有著逆天童顏，還被認錯是中學生。

日本節目《家、ついてってイイですか》在街上遇到幾位少女，妃翠（左2）就是今次的受訪者。（節目截圖）

節目近期跟拍一位17歲受訪者妃翠回家採訪。她住在距離東京約50分鐘車程的栃木縣宇都宮市，和父母及4位兄弟姊妹共7個人住在一棟獨立屋。節目組跟拍到妃翠的家時，有位男子前來歡迎，本來主持人以為是妃翠的兄弟，但結果竟然是她的爸爸，而且已經44歲。主持人被爸爸的童顏所震驚，更有不少網民留意指他跟中學生根本沒有分別。

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同場加映︰日本樂手口腔癌末期 割2/3舌劇痛仍堅持開騷 逝前一句話極催淚

「為咗夢想，你可以去到幾盡？」這一句來自電影的對白成為了不少香港年輕人的提醒，讓大家為了夢想可以豁出所有。日本有一位搖滾樂手亦同樣，為了夢想竟然在患了癌症末期的情況下強忍劇痛，堅持上台表演，毅力令人動容。

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同場加映︰日美女住古風豪宅 阿媽竟是寺廟住持還結兩次婚 網民︰拍戲嗎？

在日劇或者動漫中，偶爾會出現一些住傳統大宅的大小姐，例如《冰菓》裡的千反田愛瑠，如果她在真實生活出現會怎樣呢？日本有一位美女尤如現實版大小姐，家住在有百年歷史的古風大宅，但更令人意外的是她的媽媽是一位寺廟住持，到底她家是怎樣的呢？

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