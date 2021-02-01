撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-02-01 18:57

農曆新年將至，相信不少人都知道新年期間買鞋會有「唉唉聲」之嫌，因此識買一定是揀新年前買！而各大品牌亦會趁機推出新春優惠，絕對是不錯的入貨時機！《開罐 Opener》為大家精選近期共11個減價運動品牌，除了有較人氣的Nike、adidas、Vans、Converse、New Balance，亦有較少減價的Hoka One One及ASICS，優惠最高達半價！即睇下文有咩款式值得購入！

今次除了有較少減價的HOKA ONE ONE外，連今年才新推出的New Balance 237亦屬減價之列！（馬拉松／Catalog）

【1】Nike

Nike即日起至2月16日推出「指定產品不只5折優惠」，標有以上優惠名稱的指定正價產品可享額外8折、指定減價產品買滿2件則可享額外9折優惠，不少減價產品本身已減至半價、變相有折上折優惠。產品中不限於鞋類，亦有男女裝運動、休閒服裝選擇。以上優惠需於購物車輸入優惠碼「CNYSALE」。

運費方面，登記成為會員即享免運費。若以訪客身份購買，訂單滿$599可免運費、若不足$599，則需支付$28運費。

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【2】adidas

提起優惠豈能沒有減價常客adidas，adidas官網及門市現正同步進行兩大優惠。第一個為「READY FOR NEW YEAR SALE」，即日起至2月21日，指定貨品1件可享8折優惠、2件或以上可享7折優惠。而第二個優惠則是「SNEAKERS FLASH SALE」，即日起至2月4日，買2件指定特價鞋款可享額外6折優惠、3件或以上可享額外5折優惠。

產品資訊欄中會標明該產品屬於甚麼優惠，至於哪個優惠較為划算？需視乎所買的款式和件數，若你全張訂單均是買鞋，當然較為第二個優惠較為適合，但要注意優惠期間較短，若有意購買便要把握時間！運費方面，現時全網免運費。

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【3】Catalog

集眾多品牌的Catalog於新春優惠中亦有推出指定品牌減價，當中包括6個品牌，各品牌的優惠稍有不同，另外亦有已減價的「精選價」選擇，減價幅度會更大。

6個品牌專屬優惠： adidas 指定正價貨品 1件8折 2件7折 New Balance 指定正價貨品 1件9折 2件7折 Reebok 指定正價貨品 1件8折 2件7折 PUMA 指定正價貨品 額外7折 Converse 指定減價貨品 1件8折 2件7折 Vans 指定正價貨品 1件85折 2件8折

除此之外，全單購物滿$1200並輸入優惠碼「NEWYEAR」即減$100、滿$1600並輸入優惠碼「GOODLUCK」即減$200，優惠暫未有標明完結日期。運費方面，買滿$300可選門市自取、滿$700則可免費配送上門，如金額未達上述金額，則收取$50運費。

記者認為眾多品牌中，必買New Balance！一向熱門如美版997、574有減價外，最驚喜必數今年才最新推出的237亦同樣有減！

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【4】馬拉松

而馬拉松則推出「網上年宵」優惠，男女鞋款及服裝分別低至$279及$138，另外跟Catalog相近，亦有6個品牌有專屬優惠及精選價優惠，優惠暫未有標明完結日期。運費方面，買滿$300可選門市自取、滿$700則可免費配送上門，如金額未達上述金額，則收取$50運費。

6個品牌專屬優惠： adidas 指定正價貨品 1件8折 2件7折 New Balance 指定正價貨品 1件8折 2件7折 ASCIS 一律8折 HOKA ONE ONE 一律8折 Converse 指定減價貨品 1件8折 2件7折 Skechers 指定正價貨品 2件半價

大家可以看到馬拉松有些品牌跟Catalog一樣，不過記者為大家查證過，減價的款式稍有不同。馬拉松會有更多較運動風的款式。另外值得注意的是，ASICS及近期大熱的HOKA ONE ONE均屬較少減價的品牌，而今次卻有不少款式選擇，大家不妨趁機入手。

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【5】Palladium

軍靴品牌Palladium近日亦有推出門市優惠，正價貨品1件9折、2件7折優惠，鞋及服裝均適用。另外一些指定產品亦有減至半價優惠，款式要視乎每間門市而定。優惠暫未有標明完結日期。

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※ 價錢資料只供參考，一切價錢及條款以官方為準

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運動品牌以外，不少服裝品牌亦有推出新春優惠，例如港人至愛的UNIQLO及GU，即日起至2月4日分別推出限時優惠，官網及門市同步進行。減價款式包括男女裝各式秋冬款，例如薄外套、風褸，亦有適合忽冷忽熱天氣的U系列淨色T恤，較驚喜的必數去年暑假才推出的AIRism家居系列同樣有減！👇👇👇點圖睇GU女裝減價款式👇👇👇

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同場加映：12個旺舖地標變了樣

過去一年受新冠疫情影響下，零售業大受打擊，多個知名國際品牌如GAP、TOPSHOP、ESPRIT、Prada及H&M等，不是結束多間分店，就是全線撤出香港，令熱門購物旺區如旺角、尖沙咀、中環及銅鑼灣紛紛湧現吉舖。



吉舖湧現，租金因此有下調空間。可是眾多品牌撤走後，平價租金又是否能吸引新舖進駐？多間昔日天價巨舖、知名旗艦店的舖位，現在又變成了甚麼？

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仲有另外6個地標舖位！點擊睇全文：12個旺舖地標變了樣 娛樂行MCM變DECATHLON 家樂坊H&M淪散貨場