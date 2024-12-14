冬天要做好護髪向來不易。因為來到頭髮會因濕度下降而變得乾燥，似一束草咁新年見朋友仔或異性，別人對你印象隨時大打折扣！冬天頭髪特別多毛燥、像沒梳頭外，亦有機會產生靜電，令頭髮不受控般的黏在臉上，甚至隨便一摸便「霹靂啪喇」！究竟在冬天保養頭髮有甚麼注意位呢？



原來室內環境都關事？（《奇怪的搭檔》劇照）

在保養貼士前，不妨先了解為何會產生靜電。人體的皮膚和頭髮都是由角蛋白質組成的，當進入較乾燥的冬天時，便會因為缺乏水份、加上與其它物質如塑膠梳子和毛衣磨擦後，便會產生靜電！由此可見，靜電並非無緣無故出現，而是與你頭髮的狀況相當有關係！

既然知道乾燥的頭髮是成因，那除了做好保養如使用髮尾油外，還有甚麼可以做呢？今次《開罐 Opener》為大家請來Anson Hair Design的髮型師Anson教授大家7招冬天護髮招數，防止毛燥及靜電！

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冬天除了特別容易乾燥，胃口亦感覺特別好！胃口好其實是有根據的。由於人類是恆溫動物，我們的身體會維持一定的溫度，當在外溫度改變時，我們的身體亦會跟著調節溫度。因此來到冬天，人體為了保持一定的體溫，會消耗體內更多的能量並加速新陳代謝，而這個過程便會令我們飢餓感增加，《新英格蘭醫學雜誌》更曾發表文章指 ‍ ，成人在冬天平均會重5磅！

畢業於台灣長庚大學中醫系、擁中醫師背景的台灣網紅YouTuber 77老大，近日於其頻道分享懶人食慾降低法，在不需節食、不需運動的情況下，教大家能輕鬆及健康地減低食慾，以免大家借冬天作藉口暴飲暴吃！有意借助冬天減肥的朋友亦不妨一試，以增加成效！👇👇👇點圖睇7招冬天懶人食慾降低法👇👇👇