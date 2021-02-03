撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-02-03 07:00

今天(2月3日)是立春，即是二十四節氣中的第一個節氣，表示春天開始。天文台也預料，年廿八（9日）、年廿九（10日）有雨，溫度介乎17度至20度，濕度更高達95%。天氣潮濕，不想拜年時頭笠笠？今次《開罐 Opener》為大家請來美容達人袁彌明及Anson Hair Design的髮型師Anson教大家6招擺脫頭油！

香港天氣潮濕，每到春天少女們的空氣瀏海一不留神就會變成Barcode瀏海！坊間流傳爽身粉可以令頭髮乾爽，可用來「急救」油笠笠的頭髮。但爽身粉急救大法又是不是人人適用呢？到底可以如何解決和急救大油頭？

《愛回家》劇照

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同場加映：9大2021日韓台染髮趨勢 大熱黑茶色男女都啱 4款顏色已Out

臨近年尾，相信不少人都會想趁機換個新髮色迎接新一年。可是潮流每年都在轉變，過往流行過的髮色隨時已過時！《開罐 Opener》請來Anson Hair Design的髮型師Anson為大家精選2021年髮型趨勢，講講哪幾種染法及顏色於來年最值得一試！追上潮流以外，亦要避免過時髮色，想知哪4種曾大熱的髮色已過時？即睇下文！

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同場加映：10個沒瀏海即變醜的女星

擁相當高人氣的BLACKPINK成員Lisa，出道至今，零星幾次露出額頭時均秒上新聞，網民們亦不嫌其煩評論一番。早前Lisa因為在直播中露出額頭，結果再次引起網民討論，有人表示好看、有人為Lisa髮量稀疏而擔心，亦有直男粉絲表示想脫粉。



露額惹來兩極反應的又豈止Lisa，其實中港日韓台女星中，有不少都有一樣的苦惱，有些更因此幾乎從未有過露額造型！《開罐Opener》為大家盤點10個「額頭見光死」女星，好讓大家改變髮型前參考參考！

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仲有另外5位，當中有位超似壽星公？點擊睇全文：髪型車禍｜BLACKPINK Lisa忽變壽星公？ 10個沒瀏海即變醜的女星