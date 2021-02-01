撰文： 珍露姐姐 最後更新日期： 2021-02-01 16:24

男子組合THE BOYZ的前成員HWALL（許玹準），近日在BL網劇《COLOR RUSH》中首次擔任男主角，不過卻被網民嘲笑「演得像機械人一樣」。除了他之外，不少韓星都曾經被批評演技差。

曾於《新入史官丘海昤》中合作的車銀優和申世景都曾經被批評演技差

男團ASTRO成員車銀優憑著一副精緻的外表被封為「臉蛋天才」，早年更開始進攻電視界拍劇，曾擔任《我的ID是江南美人》、《女神降臨》等「漫改劇」的男主角。可惜，他的顏值始終未能搭救演技，經常被批評「無演技」。除了他之外，以下這些韓星，都曾經被指演技差。

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同場加映1：Dream High 10周年 主演近況公開

由秀智、咸𤨒晶、金秀賢、玉澤演、張祐榮、IU等主演的《Dream High》，於2011年1月3日首播，是一套關於年輕人想出道成為偶像歌手的追夢型劇集。以當年的韓劇來說，題材算是新鮮，加上當時K-POP正值上升期，不少人都對偶像出道的背後故事感到好奇，而且主演陣容更是一班當紅的偶像，所以無論是韓國還是海外，都有很高話題性。

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同場加映2：15個韓星出道前後差很大

近年來，不少90後的韓國男星都非常受歡迎，例如朴寶劍、南柱赫。雖然他們現時長得十分帥氣，但原來出道前都曾經是「宅男一枚」！除了他們之外，原來這些韓星出道前後都「差很大」。

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