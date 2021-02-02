撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-02-02 17:18

GME/沽空/WallStreetBets/散戶反擊戰引起的風暴持續，有傳沽空基金一月至今，已蝕近1000億港元，有網民好奇，如果要為事件改個名，應該用咩名呢？

1997年有金融風暴、2008年出現金融海嘯，到今年2021又出現了散戶反擊大鱷的戰役，有連登網民發文：「今次金融危機叫咩名好??」，引來大量網民留言，發揮創意瘋狂食字。

GME成為華爾街和散戶的戰場。

👇👇👇按圖看網民13個提議👇👇👇

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見網上十個post有九個都講GME，想吃花生又不知又何開始吃起？一堆術語傻傻看不懂？這10個近來風靡互聯網的術語，助你了解、見證股大時代。

美國實體遊戲連鎖店 GameStop（GME）近日股價爆升，全因有沽空機構唱淡GME，刺激Reddit網民發起集體入市，令多家市場大鱷損手離場，損失數以百億元計，更有基金一度傳出破產，這場散戶逆襲的史詩級大戰，各位就算冇入市，都不妨旁觀吃吃花生。



👇👇👇按圖看10個術語了解散戶GME反擊戰👇👇👇

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網民做過的瘋狂事，又點止推高GME股價？人一多，連軍事基地都夠膽闖，還記得早前有人號召火影跑衝入51區嗎？別以為只得外國才有黐線佬，香港一樣有一堆，另外台灣更有PTT鄉民合力起底，破解拐帶小女孩的男子身份，成功阻止悲劇發生！

👇👇👇按圖看8件網民做過的瘋狂事👇👇👇

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同場加映：恒指三萬點｜炒股15金句曲直難分 沉迷賭博富可敵國、貪心輸錢贏

股神巴菲特一句：別人貪婪我恐懼，成為不少人的炒股座右銘，更有人改編成「別人貪婪我恐懼，別人恐懼我恐懼」自嘲。雖然股市不是個個有玩，也不是個個都玩得起，但有些金句，就算沒炒股都一定聽過。這15句在網上流傳已久的股界金句，曲直難分，信不信由你。

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